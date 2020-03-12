ЄС та коронавірус: чи переживе економіка Європи пандемію

У той самий час, коли епідемія йде на спад в Китаї та Південній Кореї, вона лише набирає силу в Європі. Особливо критична ситуація - в Італії. Сайт 24 каналу у другому матеріалі з серії подивився, як коронавірус вплинув на економіку Європи.

В Європі (включаючи ЄС, Велику Британію) та вже зараз зареєстровано 15 тисяч випадків коронавірусу (до прикладу, США лише трохи більше тисячі). Головною "жертвою" коронавірус обрав Італію. Там померла вже 631 людина.

Що зміниться По всій Україні ввели карантин через коронавірус

Щоправда, у більшості хворих відзначається неважкий перебіг хвороби, а кількість важкохворих повільно падає (наразі їх 1028). Вже зрозуміло, що ЄС доведеться пройти свій "пік" хвороби, як це було в КНР, щоб вона пішла на спад.

Як ЄС реагує на пандемію: економічні заходи

Прапор Євросоюзу/ photo: The Straits Times

Перші цифри, які були озвучені після телеконференції між всіма інституціями та членами ЄС були такі – 25 млрд євро на боротьбу з вірусом і швидко. Загальна координація ляже на керівні органи ЄС та ЄЦБ (Європейський Центробанк) за участі урядів держав-членів. Телефонні конференції будуть проходити тепер кожен день. На лікування та розробку вакцини виділені 140 млн євро.

Але найбільша акумуляція грошей має відбутися у рамках спеціального "Фонда по боротьбі з Короною": до 7,5 млрд євро! Щоб це зробити, ЄС має екстренно змінити правила щодо структурних фондів. Це потрібно, щоб гроші стали доступними для всіх країн ЄС на засадах со-фінансування.

Блок планує фінансово підтримувати найбільш постраждалі галузі, щоб вони мали доступ до ліквідності і компенсували втрату попиту. В ЄС існує"Пакт стабільності та розвитку", який теж буде задіяний (хоч Італія й виступає проти цього). Головне завдання зараз – стабілізувати економіку та уникнути початку рецесії в єврозоні.

​Що наразі Пандемія коронавірусу під контролем, – ВООЗ

Ринок очікує, що ЄЦБ розширить кредитні ліміти для малого та середнього бізнесу і знизить ставку для "реального сектору економіки". Але у головного банку Союзу обмежені можливості для маневру. Заклик Макрона до більш потужного"бюджетного стимулу" поки що не було реалізовано.

"Економічні наслідки можуть бути дуже серйозними. В ЄС має бути зроблене все, що можливо і потрібно", – наголосив в своєму Твіттері комісар з економіки Паоло Джентілоні.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард застерегла, що Європа може зіткнутися з кризою, схожою на 2008 рік/ photo: сайт Європарламенту

Франція, Італія, Німеччина та Іспанія вже оголосили про свої національні економічні пакети для боротьби з хворобою.

Не обходиться і без конфліктів – Берлін, Прага та Париж були піддані критиці за обмеження експорту захисного обладнання та масок до більш постраждалих країн, зокрема – до Італії.

Але це все наднаціональний рівень, а що відбувається в справжньому бізнесі? В ЄС вже 200 компаній вирішили об’єднатися, щоб боротися з вірусом спільними зусиллями. Вони будуть працювати під егідою Всесвітнього економічного форуму (Давос) та його програми COVID Action. Серед учасників: Bank of America, Santander Bank, AstraZeneca, Google, Microsoft, Allianz.

Підтримку платформі надасть Всесвітня Організація Охорони Здоров’я. Топ-менеджмент та інші працівники компаній зможуть надавати свою допомогу для конкретних проєктів по боротьбі з вірусом.

Криза та коронавірус: італійський кейс

Італія у часи коронавірусу/ photo: Slate.com

Деякі країни, як вже вище згадувалося, вже задіяли термінові заходи для підтримки економіки. Для прикладу візьмемо найбільш постраждалу Італію.

Зокрема, Рим планує витратити до 25 млрд євро на зупинку епідемії та захист своєї економіки. Перший транш у 12 млрд буде готовий вже до 13-го березня, інші гроші підуть у резерв. Про це сказав міністр фінансів Роберто Гуальтєрі. Домогосподарствам можуть полегшити правила виплати іпотечних кредитів на час кризи, уряд сподівається на розуміння та співпрацю з банками.

А що у нас Як світова криза через коронавірус вплине на ціни в Україні: прогноз від НБУ

На це можуть піти кілька відсотків валового продукту. Такі заходи, впевнені в Capital Economics, допоможуть зберегти витрати на основні статті, не допустити дефолту по кредитам та створити пільгові умови для виплат податків.

Голова уряду Італії Джузеппе Конте/ photo: Gulf Today

Власне, пакет допомоги це ті самі кредити, допомога звільненим працівникам ( а Італія закрила майже всі магазини, розважальні заклади, школи і т.д.), підтримка фірм, чий прибуток впав більш ніж на 25%. У рознічній торгівлі задіяно 4 млн людей, це 15% робочих місць в Італії і 12% ВВП. Туризм займає нішу в 6% від загального "пирога" і може втратити до 4,5 млрд євро. Сфера послуг це ще 1,7 млн зайнятих осіб."[Вона] повністю знищена. Це втрачається, а не відкладається", – визнав для FT Брунелло Роза з Rosa & Rubini Associates.

Поки що чим більш серйозні обмеження вводяться, тим сильніше страждає зав’язана на туризмі та послугах економіка країни. Порушуються ланцюги поставок, призупиняється експорт. Багатьом маленьким та середнім фірмам, можливо, доведеться закритися. В асоціації готелів "Федеральбергі" кажуть про велику кількість робітників на контрактах до одного року і без права на пільги.

За останніми розрахунками, ВВП Італії – все ще 3-ої економіки єврозони – може впасти. Швейцарський банк UBS називає цифри від 0,4 до 0,8% при найбільш негативному сценарії. Це при тому, що з 2009 по 2020 роки країна пережила три рецесії! Всі шанси є на те, що буде й четверта.

В JP Morgan вірять у покращення ситуації лише в третьому кварталі 2020 року. Найбільш оптимістичні прогнози – загальне скорочення економіки на 2-3% у цьому році.

У той же час, голова уряду Джузеппе Конте знаходиться під сильним тиском губернаторів промислової та багатої півночі, зокрема – регіону Ломбардія (де вірус вдарив найбільше).

Одіозний лідер опозиції, колишній міністр Матео Сальвіні вимагає від уряду вдвічі більшу суму – 50 млрд євро. Також він вважає, що всі інші країни"ведуть з Італією економічну війну". Італійський індекс FTSEMIB спочатку був піднявся, але потім знову впав у негативну частину.

"Ми кажемо про погані, дуже погані або кризові сценарії. Наразі ми в дуже поганому", – сказав FT анонімно один з європолітиків.

Чим може закінчитись для ЄС криза через вірус?

Як ми бачили вище, коронавірус цілком може нанести серйозну шкоду як союзу держав так і окремим його членам. Враховуючи Brexit та інші проблеми, вірус вдарив по ЄС у непростий момент. А що ж далі? Слово знову бере Крістін Лагард.

"Коронавірус додає новий рівень невизначеності. У короткій перспективі, це - торговельні та геополітичні ризики. А зараз ще й пов’язані з коронавірусом та його потенційним втручанням у глобальне зростання. Але на даному етапі занадто рано оцінювати макроекономічний вплив".

Економіка єврозони може зрости в 2020 на 0,1-0,2% менше, оцінюють у Standard&Poor. OECD (Організація економічної співпраці та розвитку) переглянула прогноз для ЄС та знизила зростання ВВП взагалі до 0,8% з загрозою рецесії.

Найбільш постраждалим галузям, як-то послуги, туризм, ресторанна справа, може знадобитись більше часу для відновлення. Для Німеччини, яка має 30 заводів в Китаї, це ще й автомобілебудівна галузь та її частина, яка відповідає за автозапчастини.

Скільки втрачає ЄС без туристів Обмеження туризму вже коштує ЄС 1 млрд євро в місяць. Таку шокуючу цифру навів"промисловий комісар" Томас Бретон, передає Reuters. Основний прибуток приносили туристи з Китаю

Погані відносини Дональда Трампа та ЄС теж не додають приводів для оптимізму. Останнє рішення президента США зачепить багатьох європейців, які мають зв’язки з Америкою – для деяких громадян країн Європи (але не для всіх!) поки що заборонено їздити у США напряму.

​А ось і наслідки Нафта дешевшає, акції падають: ринки після рішення Трампа зупинити сполучення з Європою

Залишається дочекатись, коли епідемія в ЄС пройде (а точно цього сказати не може наразі ніхто), щоб більш точно оцінити ситуацію та економічні втрати.