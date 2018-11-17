ЄС та США дали поради Україні щодо підготовки до майбутніх виборів

Делегація Національного демократичного інституту (США) та депутатів Європейського парламенту підготувала 51 рекомендацію для підготовки до виборів в Україні в 2019 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова регіонального директорка програм регіону Євразії Національного демократичного інституту Лори Джуетт.

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Зазначається, що однією з рекомендацій була компанії Facebook з проханням відкрити офіс у Києві.

Facebook має відкрити офіс в Україні і разом з іншими цифровими платформами об'єднатися для боротьби з дезінформацією... Якщо ми говоримо про боротьбу з втручанням Кремля для забезпечення стабільності в країні, то соцмережі і цифрові платформи повинні допомогти Україні в цих прагненнях,

– заявила вона.

Джуетт також відзначила, що необхідно боротись з політичною корупцією, і всі кандидати в президенти повинні мати рівний доступ до засобів масової інформації.

У свою чергу євродепутатка Ребекка Гармс повідомила, що на зустрічі з головою парламенту України Андрієм Парубієм було обговорено необхідність впровадження пропорційної виборчої системи замість змішаної.

"Після зустрічі з ЦВК ми рекомендували парламенту внести внутрішньо переміщених осіб і трудових мігрантів у виборчий процес", –додала Гармс.

Зазначимо, що президентські вибори мають відбутися 31 березня 2019 року.