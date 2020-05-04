ЄС оголосив збір коштів на розробку вакцини від коронавірусу: необхідно 7,5 мільярдів євро

Країни та фармацевтичні компанії проводять розробку вакцини від коронавірусу. На це потрібно чимало грошей.

Відтак щоб зібрати необхідну суму, вирішили провести міжнародний марафон. Ціль – 7,5 мільярдів євро, повідомляє "Європейська правда".

Водночас На розробку вакцини проти коронавірусу треба додатково 2 мільярди доларів, – Світовий банк

Перший мільярд євро пообіцяли виділити в Європейському союзі. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час міжнародної донорської онлайн-конференції для збору коштів на пошук вакцини

Що відомо про збір 7,5 мільярдів євро на вакцину від COVID-19

Єврокомісія закликала зібрати 7,5 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від SARS-CoV-2. Для цього вирішили скликати міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн в понеділок, 4 травня.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте та очільниця уряду Норвегії Ерна Сульберг заявили про готовність підтримати цю ініціативу. До них також приєдналися голова Ради ЄС Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До ініціативи приєднаються приватні фонди, фармацевтичні компанії та альянси.

Гроші будуть спрямовані на діагностику, запобігання і лікування атипової пневмонії COVID-19. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступної вакцини.