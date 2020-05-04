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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      ЄС оголосив збір коштів на розробку вакцини від коронавірусу: необхідно 7,5 мільярдів євро

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      Урсула фон дер Ляєн
      Урсула фон дер Ляєн / Вікіпедія

      Країни та фармацевтичні компанії проводять розробку вакцини від коронавірусу. На це потрібно чимало грошей.

      Відтак щоб зібрати необхідну суму, вирішили провести міжнародний марафон. Ціль – 7,5 мільярдів євро, повідомляє "Європейська правда".

      Водночас На розробку вакцини проти коронавірусу треба додатково 2 мільярди доларів, – Світовий банк

      Перший мільярд євро пообіцяли виділити в Європейському союзі. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час міжнародної донорської онлайн-конференції для збору коштів на пошук вакцини

      Що відомо про збір 7,5 мільярдів євро на вакцину від COVID-19

      Єврокомісія закликала зібрати 7,5 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від SARS-CoV-2. Для цього вирішили скликати міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн в понеділок, 4 травня.

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте та очільниця уряду Норвегії Ерна Сульберг заявили про готовність підтримати цю ініціативу. До них також приєдналися голова Ради ЄС Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

      До ініціативи приєднаються приватні фонди, фармацевтичні компанії та альянси.

      Гроші будуть спрямовані на діагностику, запобігання і лікування атипової пневмонії COVID-19. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступної вакцини.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Коронавірус в Україні Здоров'я Коронавірус COVID-19 Євросоюз
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