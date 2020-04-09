ЄС виділив Україні 190 мільйонів євро: куди спрямують гроші
Євросоюз схвалив програму, яка передбачає виділення понад 190 мільйонів євро допомоги для України у боротьбі з коронавірусом. Гроші спрямують на зміцнення системи охорони здоров’я та соціально-економічний сектор.
Офіс віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у фейсбуці повідомив, що загалом країнам Східного партнерства, до якого належить і Україна, ЄС виділить 962 мільйони євро.
До теми Світова економіка втратить через коронавірус 5 трильйонів доларів: прогноз Bloomberg
В Україні гроші спрямують на такі потреби:
- для невідкладного реагування на кризу в галузі охорони здоров’я;
- зміцнення системи охорони здоров’я;
- пом’якшення негативного впливу пандемії на соціально-економічний сектор.
Зауважимо, що у межах цієї програми разом з Україною Євросоюз виділить допомогу ще цілій низці країн, пов'язаних зі Східним партнерством: Молдові, Грузії, Білорусі, Вірменії та Азербайджану.
Більше про програму Східного партнерства – читайте тут.
Станом на 9 квітня у світі понад 1,4 мільйона підтверджених випадків коронавірусу, із них летальних випадків – понад 88 тисяч. Водночас понад 329 тисяч людей одужали. Через введення обмежень світ стоїть на порозі нової економічної кризи.
Що відомо про можливу економічну кризу в Україні та світі: коротко
- НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі.
- НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.
- Однак Кабмін в оновленому прогнозі підвищив рівень інфляції у 2020 році до 11,6% та погіршив свої очікування щодо інших макроекономічних показників.
- Деякі країни через можливу нову світову кризу уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.
- Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.
- Економісти прогнозують, що збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років.
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