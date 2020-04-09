ЄС виділив Україні 190 мільйонів євро: куди спрямують гроші

Євросоюз схвалив програму, яка передбачає виділення понад 190 мільйонів євро допомоги для України у боротьбі з коронавірусом. Гроші спрямують на зміцнення системи охорони здоров’я та соціально-економічний сектор.

Офіс віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у фейсбуці повідомив, що загалом країнам Східного партнерства, до якого належить і Україна, ЄС виділить 962 мільйони євро.

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В Україні гроші спрямують на такі потреби:

для невідкладного реагування на кризу в галузі охорони здоров’я;

зміцнення системи охорони здоров’я;

пом’якшення негативного впливу пандемії на соціально-економічний сектор.

Зауважимо, що у межах цієї програми разом з Україною Євросоюз виділить допомогу ще цілій низці країн, пов'язаних зі Східним партнерством: Молдові, Грузії, Білорусі, Вірменії та Азербайджану.

Більше про програму Східного партнерства – читайте тут.

Станом на 9 квітня у світі понад 1,4 мільйона підтверджених випадків коронавірусу, із них летальних випадків – понад 88 тисяч. Водночас понад 329 тисяч людей одужали. Через введення обмежень світ стоїть на порозі нової економічної кризи.

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