ЄС виділяє кругленьку суму на підтримку науки та інновацій в Україні

Євросоюз вирішив виділити на підтримку науки та інновацій в Україні понад 17 мільйонів євро.

Про інформує Представництво ЄС в Україні на своїй сторінці у Facebook.

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Загалом на українську науку та сферу інновацій Євросоюз виділить 17,2 мільйона євро.

В рамках програми ЄС "Горизонт 2020", 83 українські організації отримають 17,23 млн євро на втілення своїх проектів. Серед цих організацій – заклади вищої освіти, дослідницькі установи та представники приватного сектору,

– пояснили у представництві ЄС в Україні.

Загалом, участь у підготовці 915 заявок на суму 312,81 мільйона євро взяло понад півтисячі українських організацій.

Такими чином Україна на сьогодні займає 6-те місце як за кількістю учасників, так й за сумою отриманого фінансування, серед всіх асоційованих країн програми ЄС "Горизонт 2020".

"Потенціал України є значно більшим. Для його реалізації вона має продовжити реформи із створення більш сприятливого середовища для посилення співпраці українських наукових та виробничих установ з їхніми партнерами в ЄС, а також іншими країнами-учасницями програми "Горизонт 2020", – наголосили у представництві ЄС.