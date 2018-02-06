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ЄС виділяє кругленьку суму на підтримку науки та інновацій в Україні

19:24, 6 лютого 461 Читать новость на русском
ЄС виділяє 17 мільйонів євро на науку та інновації в Україні
ЄС виділяє 17 мільйонів євро на науку та інновації в Україні / Getty images

Євросоюз вирішив виділити на підтримку науки та інновацій в Україні понад 17 мільйонів євро.

Про інформує Представництво ЄС в Україні на своїй сторінці у Facebook.

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Загалом на українську науку та сферу інновацій Євросоюз виділить 17,2 мільйона євро.

В рамках програми ЄС "Горизонт 2020", 83 українські організації отримають 17,23 млн євро на втілення своїх проектів. Серед цих організацій – заклади вищої освіти, дослідницькі установи та представники приватного сектору,
– пояснили у представництві ЄС в Україні.

Загалом, участь у підготовці 915 заявок на суму 312,81 мільйона євро взяло понад півтисячі українських організацій.

Такими чином Україна на сьогодні займає 6-те місце як за кількістю учасників, так й за сумою отриманого фінансування, серед всіх асоційованих країн програми ЄС "Горизонт 2020".

"Потенціал України є значно більшим. Для його реалізації вона має продовжити реформи із створення більш сприятливого середовища для посилення співпраці українських наукових та виробничих установ з їхніми партнерами в ЄС, а також іншими країнами-учасницями програми "Горизонт 2020", – наголосили у представництві ЄС.

Теги: Гроші Новини України Євросоюз наука
Джерело: 24 Канал
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