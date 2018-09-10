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ЄС відреагував на заяву бойовиків про "вибори" на Донбасі

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Хьюг Мінгареллі
Хьюг Мінгареллі / Фото з відкритих джерел

Голова представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі повідомив, що заплановані 11 листопада окупантами в ОРДЛО "вибори" не мають відбуватись, адже порушують умови Мінських домовленостей.

Про це в понеділок, 10 вересня, Хьюг Мінгареллі заявив під час брифінгу.

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За його словами, позиція федерального уряду по Україні зрозуміла і вона не змінилася після оголошення про вибори. Вона полягає в тому, що кордони в Європі не повинні змінюватися насильницьким способом. 

Ми дотримуємося принципу поваги політичного і територіального суверенітету України. Євросоюз залишається вірним своїй підтримці Мінських домовленостей. Так звані "вибори", які були оголошені і призначені на 11 листопада, вони абсолютно не відповідають Мінським домовленостям. На нашу думку, ці так звані "вибори" не мають проводитися,
– зазначив голова представництва ЄС в Україні.

Він також наголосив, що ЄС важливо, аби в Україні вибори відбувалися за новим законодавством. 

"Ми завжди казали, що для того, щоби це відбулося, українській стороні потрібно завершити прийняття нового Виборчого кодексу і призначити членів нового складу Центральної виборчої комісії. Ми сподіваємося, що цього можна було би досягнути за наступні декілька місяців", – повідомив Мінгареллі.

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Теги: Новини політики Новини України "Малоросія" Захарченка Вбивство Захарченка Новини Донецька Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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