ЄС введе санкції проти організаторів "виборів" на окупованих територіях Донбасу, – журналіст

П'ятеро людей, що причетні до організації псевдовиборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей можуть потрапити під санкції Євросоюзу. Причиною тому стали дії, що спрямовані на порушення територіальної цілісності України.

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода.

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Таке рішення може бути ухвалене 19 листопада під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться у Брюсселі.

Відтак вони не зможуть в’їжджати на територію Європейського союзу, а їхні активи там будуть заморожені. Наразі у санкційному списку – 155 осіб і 44 компанії.

the EU is likely to add 5 people that it considers responsible for organizing the "elections" in #Donbas to is sanctions list. EU foreign ministers likely to green light on Mon and it will become formal some time later. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 ноября 2018 г.

11 листопада із заявою про невизнання "виборів" виступили також у НАТО, а президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель у спільній заяві засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори.



Тристороння зустріч у Франції

Нагадаємо, що 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.