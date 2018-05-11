ЄС ввів санкції проти організаторів виборів в окупованому Криму, – Порошенко

Комітет постійних представників Європейського союзу (ЄС) ввів персональні санкції проти громадян Російської Федерації, що були організаторами незаконних виборів президента РФ в анексованому Криму.

Про це Президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

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"Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС. Відповідно до рішення, у список індивідуальних санкцій потрапили особи, які брали безпосередню участь у організації і проведенні незаконних виборів президента РФ у Криму. Дякую нашим партнерам з ЄС", – написав Петро Порошенко.