"ЄС, з якого виходить Великобританія, поводиться навіть гірше, ніж Радянський Союз", – Яковина

Минулого тижня зразу дві країни, Великобританія та Ізраїль, опинилися в дивній ситуації: уряд офіційно у державах є, але фактично його немає.

Про це повідомив у своєму відеоблозі "Безумный мир" політичний оглядач Іван Яковина.

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За його словами, британські бунтівники вже домоглися швидкого голосування з питання щодо звільнення Терези Мей з поста керівника. Основних кандидатів на її місце вже шестеро. Як відомо, у Великобританії триває процес нескінченного Brexit. Думки щодо Brexit у населення Британії розділяються.



Тереза Мей

"Англія і Уельс – за Brexit, Шотландія і Північна Ірландія – проти. Селяни – за, жителі міст – проти. Старше покоління – за, молодь – проти. Найбільш неприємне – це відсутність консенсусу всередині політичної еліти", – розповів Яковина.

Крім того, Європейський Союз, з якого виходить Великобританія, поводиться гірше, ніж Радянський Союз. ЄС не має наміру зробити Brexit максимально болючим і збитковим для Лондона. Його мета проста: потрібно до смерті налякати всіх тих, хто задумається піти з ЄС в майбутньому,

– пояснив експерт.

За його словами, Ізраїль також опинився у схожій ситуації. Міністр оборони країни Авігдор Ліберман оголосив, що йде у відставку через укладене перемир'я з палестинцями: він вважає, що це "капітуляція" перед терористами.

Є велика ймовірність двох подій. Перша – коаліція й уряд все-таки розпадуться. Друга – прем'єр "Бібі" почне нову операцію проти бойовиків в Газі. Втім, треба сказати, що ізраїльська політика навіть більш непередбачувана, ніж українська. Тому наступного тижня може відбутися все, що завгодно,

– переконаний Іван Яковина.

Нагадаємо, 12 листопада ввечері армія оборони Ізраїлю завдала удару приблизно по 70 об'єктах ХАМАСу на території Сектора Гази. Це була відповідь на те, що ХАМАС випустив по півдню Ізраїля понад 300 ракет.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 19 листопада 2018