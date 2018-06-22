ЄС завершив програму надання фінансової допомоги Греції
Глави фінансових відомств країн єврозони домовилися про умови завершення програми надання фінансової допомоги Греції.
Про це заявив глава Єврогрупи Маріо Сентено, інформує Сonsilium.
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Він сказав, що було підтверджено виконання Грецією всіх умов надання допомоги, "що свідчить про завершення програми".
У заяві Єврогрупи йдеться про те, що в якості "подушки стабільності" Греції, як останнього траншу, буде виплачено 24 мільярди євро, які мають задовольнити її потреби у фінансуванні на 22 місяці.
Єврокомісар з економіки та фінансів П'єр Московісі написав у своєму Twitter: "Сьогодні для Греції завершилися вісім довгих кризових років, як і для всієї єврозони".
Джерело: 24 Канал
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