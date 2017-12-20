Єва Лонгорія – вагітна

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія та її чоловік Хосе Бастон чекають на першу дитину.

Чутки про вагітність 42-річної актриси ходили останнім часом. Але тепер речник Лонгорії офіційно підтвердив радісну новину People.

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Єва зараз на четвертому місяці вагітності. Навіть відома стать майбутньої дитинки – у пари буде хлопчик.

Нагадаємо, Єва одружилася з Бастоном у 2016-му році. Як пишуть ЗМІ, вона вдалася до екстракорпорального запліднення.