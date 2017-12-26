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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Єва Лонгорія більше не приховує вагітність: фото

12:06, сьогодні 1637 Читать новость на русском
Єва Лонгорія вагітна першою дитиною
Єва Лонгорія вагітна першою дитиною / Фото з Іnstagram

Американська актриса та зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія нещодавно оголосила, що перебуває на п'ятому місяці вагітності первістком. Тепер актриса не ховає свій животик.

Напередодні Різдва 42-річна Єва з чоловіком, 49-річним мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном відпочивали у Маямі. Пара влаштувала собі романтичну прогулянку, під час якої папараці їх сфотографували. На знімках добре видно кругленький живіт Лонгорії.

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Єва Лонгорія з чоловіком

Для прогулянки актриса обрала зручний спортивний одяг

Також фото Єви в обтислій майці виклала в Instagram актриса Олівія Манн. Подруги разом готувалися до Різдва.

Єва Лонгорія та Олівія Манн колеги і подруги

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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