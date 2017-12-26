Єва Лонгорія більше не приховує вагітність: фото
Американська актриса та зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія нещодавно оголосила, що перебуває на п'ятому місяці вагітності первістком. Тепер актриса не ховає свій животик.
Напередодні Різдва 42-річна Єва з чоловіком, 49-річним мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном відпочивали у Маямі. Пара влаштувала собі романтичну прогулянку, під час якої папараці їх сфотографували. На знімках добре видно кругленький живіт Лонгорії.
Читайте також: Хлої Кардашян похизувалась округлим животиком на сімейній різдвяній вечірці
Єва Лонгорія з чоловіком
Для прогулянки актриса обрала зручний спортивний одяг
Також фото Єви в обтислій майці виклала в Instagram актриса Олівія Манн. Подруги разом готувалися до Різдва.
Єва Лонгорія та Олівія Манн колеги і подруги