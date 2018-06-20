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Єва Лонгорія народила первістка: з'явилось перше фото малюка

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Єва Лонгорія народила первістка в 43 роки
Єва Лонгорія народила первістка в 43 роки / Фото з вільних джерел

Голлівудська аткорка Єва Лонгорія вперше народила. Зірка телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки" тепер зможе повторити навики, які показала в ролі своєї героїні – Габріелли Соліс.

Акторка Єва Лонгорія народила хлопчика. За інформацією видання The Sun пологи відбулись 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Новоспечена мама з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном вже визначились з іменем нащадка: хлопчика назвуть Сантьяго Енріке.

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Наразі відомо, що зіркові пологи відбулись в одній із найкращих клінік США – Кедрас-Сінай. Первісток Єви Лонгорії народився з вагою 6 фунтів і 13 унцій, що становить 3,09 кілограма. 

Видання Hola отримало унікальний знімок новоспеченої матусі, яка ніжно тримає сина. Знімок Єви Лонгорії зроблений одразу після пологів, однак акторка виглядає чудово. 

 

Допис, поширений HOLA! USA (@usahola)

 

Зазначимо, що для Єви Лонгорії це перша дитина, тому зірка була в захваті від вагітності. Акторка щасливо брала участь у стильних фотосесіях, демонструючи свій кругленький живіт. Проте на останніх тижнях вагітності знаменитість зізналась, що їй стає дедалі важче ходити, тому вона з нетерпінням очікує на пологи. 

Хто така Єва Лонгорія?
Голлівудська актриса Єва Лонгорія не лише знімається в кіно, а й часто працює для глянцевих видань в ролі моделі. Свою найбільшу славу зірка отримала завдяки одній з головних ролей в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також знялась у близько 20 стрічках та стала продюсером пари фільмів. Щодо особистого життя Єва була тричі одружена: з актором Тайлером Крістоферсоном, баскетболістом Тоні Паркером та зараз перебуває у шлюбі з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном.

Теги: LifeStyle Діти Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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