Єва Лонгорія народила первістка: з'явилось перше фото малюка

Голлівудська аткорка Єва Лонгорія вперше народила. Зірка телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки" тепер зможе повторити навики, які показала в ролі своєї героїні – Габріелли Соліс.

Акторка Єва Лонгорія народила хлопчика. За інформацією видання The Sun пологи відбулись 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Новоспечена мама з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном вже визначились з іменем нащадка: хлопчика назвуть Сантьяго Енріке.

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Наразі відомо, що зіркові пологи відбулись в одній із найкращих клінік США – Кедрас-Сінай. Первісток Єви Лонгорії народився з вагою 6 фунтів і 13 унцій, що становить 3,09 кілограма.

Видання Hola отримало унікальний знімок новоспеченої матусі, яка ніжно тримає сина. Знімок Єви Лонгорії зроблений одразу після пологів, однак акторка виглядає чудово.

Допис, поширений HOLA! USA (@usahola) 19 Чер 2018 р. о 11:09 PDT

Зазначимо, що для Єви Лонгорії це перша дитина, тому зірка була в захваті від вагітності. Акторка щасливо брала участь у стильних фотосесіях, демонструючи свій кругленький живіт. Проте на останніх тижнях вагітності знаменитість зізналась, що їй стає дедалі важче ходити, тому вона з нетерпінням очікує на пологи.

Хто така Єва Лонгорія?

Голлівудська актриса Єва Лонгорія не лише знімається в кіно, а й часто працює для глянцевих видань в ролі моделі. Свою найбільшу славу зірка отримала завдяки одній з головних ролей в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також знялась у близько 20 стрічках та стала продюсером пари фільмів. Щодо особистого життя Єва була тричі одружена: з актором Тайлером Крістоферсоном, баскетболістом Тоні Паркером та зараз перебуває у шлюбі з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном.