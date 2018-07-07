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Єва Лонгорія опублікувала чуттєве фото з новонародженим сином

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

Голлівудська актриса Єва Лонгорія, яка півмісяця тому народила свого первістка, опублікувала рідкісне фото. На ньому щаслива матуся обіймає сина Сантьяго Енріке.

Відповідний знімок з’явився вчора, 6 липня, але за інформацією її Instagram-stories, миловидну світлину зірка зробила ще 4 липня.

Читайте також: Вагітна Єва Лонгорія знялась у чуттєвій фотосесії перед пологами

43-річна актриса без макіяжу на новій фотографії ніжно пригорнула свого малюка у салатовому слінгу і підписала кадр зворушливими словами: "Ранкові обійми з цим ангелом – найкращі!", додавши до фото хештег "Щаслива п’ятниця".


Єва Лонгорія з сином Сантьяго Енріке

Після пологів зірка також оприлюднала в мережі перше фото, автором якого стало видання Hola.

 

Нагадаємо, що Єва Лонгорія народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Новоспечена мама з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном назвали сина іменем Сантьяго Енріке. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка вона зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити, через що з нетерпінням очікувала на пологи.

Теги: LifeStyle Діти Зіркові мами Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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