Єва Лонгорія після пологів продемонструвала фігуру: фото

Папараці спіймали знамениту кіноактрису Єву Лонгорію на прогулянці з її первістком, якого зірка народила 19 червня.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Зауважимо, що вперше у світ Єва Лонгорія змогла вийти у світ лише через півтора місяця після вагітності на прем'єру фільму "Собачі дні" у Лос-Анджелесі. Актриса виглядала приголомшливо у міні та туфлях на підборах.

Після чого Єва розповіла в інтерв'ю телеканалу ITV про своє материнство.

За словами Лонгорії, вона у день прем'єри вперше нафарбувалася і зробила зачіску після пологів, а її маленький син явно дивувався, "куди поділася його мама і хто ця жінка".

Нагадаємо, Єва Лонгорія народила хлопчика від чоловіка Хосе Антоніо Бастона 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка вона зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити, через що з нетерпінням очікувала на пологи.