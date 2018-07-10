Єва Лонгорія показала фігуру вперше після пологів: фото

Відома актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія продемонструвала свою фігуру після пологів, які відбулися у червні.

43-річна Лонгорія знялася у першій фотосесії після вагітності. Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці Instagram і показала кадр з бекстейджу.

Читайте також: Єва Лонгорія опублікувала чуттєве фото з новонародженим сином

На знімку Єва зображена у боді та напівпрозорому халаті, помітно також, що актриса майже повернулася у свою форму та має розкішний вигляд.

"Перша фотосесія після вагітності! Брехати не буду, це було важко. Намагаюся годувати грудьми і працювати за графіком Сантьяго. Не могла собі навіть уявити кращого фотографа, в об'єктиві якого я могла опинитися! Дякую, що фотосесія була такою ж веселою, як і завжди! Не можу дочекатися, коли ви побачите фотографії!" – підписала фото Єва.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 9 Лип 2018 р. о 8:17 PDT

Як відомо, Єва Лонгорія народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Новоспечена мама з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном назвали сина іменем Сантьяго Енріке.