Єва Лонгорія продає свій чарівний маєток в Лос-Анджелесі: фото зсередини

Голлівудська кіноактриса Єва Лонгорія, яка на днях вперше стала мамою, вирішила продати розкішний будинок в Лос-Анджелесі за 11 мільйонів доларів. У 2015 році зірка придбала цей маєток за 11,4 мільйона доларів в зірки кіно Тома Круза.

Про це повідомляють на The Sun.

43-річна актриса спочатку хотіла продати будинок за 14 мільйонів, але за кілька днів до пологів актриса зробила хорошу знижку, знизивши його вартість до 11 мільйонів. На території маєтку розмістився сам особняк, дві студії та гостьовий будинок, а також великий басейн, прикрашений камінням.

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Головний будинок Лонгорії містить кухню, вітальню і три великі спальні. Гостьовий будинок має ще більшу площу і кількість кімнат: чотири спальні і стільки ж кімнат, а також спеціальне приміщення для зберігання вина. З території будинків відкривається неймовірний вид на ландшафт Південної Каліфорнії, а також на басейн з лагуною і мостом.



Будинок Єви Лонгорії в Лос-Анджелесі

Сьогодні Єва з 50-річним чоловіком Хосе Антоніо Бастоном і новонародженим сином Сантьяго Енріке живуть в будинку в Санта-Моніці, який коштує близько 13,5 мільйона доларів. Минулого року зірка продала ще один свій будинок на Голлівудських пагорбах за дуже низьку ціну в порівнянні з іншими маєтками, – лише за 1,3 мільйона доларів.