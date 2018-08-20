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Єва Лонгорія в пікантному вбранні влаштувала вечірку біля басейну: фото

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Фото із соцмереж

Голлівудська акторка Єва Лонгорія продовжує насолоджуватись материнством. Зірка влаштувала вечірку біля басейну, куди запросила найближчих друзів.

Як відомо, 19 червня Єва Лонгорія вперше стала мамою. У Лос-Анджелесі зірка народила сина, якого назвала Сантьяго Енріке. Тепер акторка, яка мріяла про дитину, насолоджується материнством. 

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Окрім того, що вона віддає весь час новонародженому малюку, Єва Лонгорія влаштовує невеличкі свята. Так, з нагоди 2 місяців з дня народження Сантьяго Енріко зірка запросила найближчих друзів на імпровізовану вечірку. Акторка вирішила провести свято на подвір'ї маєтку, де вона мешкає зі своїм чоловіком Хосе Антоніо Бастоном. 


Розваги на вечірці Єви Лонгорії

Гості прийшли в буденних речах та пообідали біля басейну. Як зізналась сама Єва Лонгорія, це був своєрідний тімбілдинг. На свято завітали актори серіалу "Гранд Готель", продюсером якого є новоспечена голлівудська матуся. Зірка зробила фото з колегами, щасливо посміхаючись у камеру. 

Готую барбекю спеціально для моєї сім'ї з серіалу "Гранд Готель",
– зазначила Єва Лонгорія. 


Зірки серіалу "Гранд Готель" на вечірці Єви Лонгорії

Варто зазначити, що на захід акторка вбрала досить пікантне вбрання, в якому засвітила пишне декольте. При цьому зірка тримала на руках сина, що зворушливо виглядало на фото. 

 

Теги: LifeStyle відпочинок Кіно Голлівуд Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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