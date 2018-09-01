Єва Лонгорія взяла двомісячного сина на знімальний майданчик: фото

Голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія вийшла з декрету і повертається до активного соціального життя. Однак разом з новонародженим сином.

Так, Єва Лонгорія відвідала знімальний майданчик серіалу "Гранд-готель" в Лос-Анджелесі. Відомо, що Лонгорія є виконавчим продюсером проекту, який буде виходити на каналі ABC.

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На знімальний майданчик щаслива мама взяла і свого первістка. Про це зірка розповіла шанувальникам в соціальних мережах на своїй сторінці в Instagram.

"Подивіться, хто приїхав на знімальний майданчик", – прокоментувала знімок з сином Єва Лонгорія.



Єва Лонгорія з сином / Instagram



Єва Лонгорія / Instagram



Єва Лонгорія / Instagram



Єва Лонгорія / Instagram

Нагадаємо, Єва Лонгорія народила хлопчика від чоловіка Хосе Антоніо Бастона 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка вона зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити, через що з нетерпінням очікувала на пологи.