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      Єва Лонгорія зачарувала мережу 4-місячним сином, який помітно підріс: зворушливі фото

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      Єва Лонгорія з сином
      Єва Лонгорія з сином / Instagram

      Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", після народження первістка – хлопчика Сантьяго – насолоджується материнством і швидко вийшла з декрету. Зірка повернулася до шаленого ритму життя, однак тепер малюк Санті всюди супроводжує зіркову маму.

      Лонгорія народила хлопчика Сантьяго 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса від чоловіка Хосе Антоніо Бастона. Після чого акторка часто показує шанувальникам зворушливі світлини на своїй сторінці в Instagram.

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      Так, Єва на останньому фото ніжно обіймає 4-місячного малюка і цілує у щоки. Пізніше Лонгорія одягнула Сантьяго у джинси і футболку з принтом класичного чоловічого костюма з метеликом.

      "Суботні поцілунки з моїм Санті", – прокоментувала знімок щаслива матуся.


      Єва Лонгорія з сином Сантьяго / Instagram


      Маленький Сантьяго / Instagram

      Крім того, днями Єва Лонгорія організувала шостий благодійний гала-вечір The Eva Longoria Foundation Dinner Gala у готелі The Four Seasons в Беверлі-Хіллз. Цим Єва фінансує освітні програми для латиноамериканців. 


      Єва Лонгорія / GettyImages

      Нагадаємо, під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити.

      Та вже після народження сина Єва Лонгорія почала отримувати задоволення від материнства. Зірка влаштовуває затишні посиденьки з друзями та відверто розповідає про труднощі молодої мами.

      Теги: LifeStyle Єва Лонгорія Зіркові мами Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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