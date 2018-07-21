Єва Лонгорія зізналася у труднощах материнства і показала зворушливе фото з малюком

Голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія зараз поринула у материнство. Нині щаслива матуся виховує одномісячного сина Сантьяго Енріке. Крім того, 43-річна Єва відверто розповідає своїм прихильникам, які труднощі їй доводиться долати.

Лонгорія опублікувала фото з одномісячним сином на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку актриса ніжно притискає до себе свого сина. Разом з цим зізнається, що у неї немає жодних сил зробити зачіску на голові і доводиться задовольнятися зручним безладним пучком.

Разом з цим, Єва Лонгорія виглядає природно і з легким макіяжем. Користувачі соціальних мереж вкотре наголосили, що актрисі дуже личать веснянки на лиці.

Щаслива матуся також звернулася до своєї приятельки, моделі і телеведучої Кріссі Тейген, яка напередодні народила другу дитину.

Єва Лонгорія кумедно перепитала Кріссі, чи у неї така сама зачіска для годування малюка.



Єва Лонгорія з сином / Instagram

Нагадаємо, що Єва Лонгорія народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка вона зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити, через що з нетерпінням очікувала на пологи.