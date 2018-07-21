Єва Лонгорія зізналася у труднощах материнства і показала зворушливе фото з малюком
Голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія зараз поринула у материнство. Нині щаслива матуся виховує одномісячного сина Сантьяго Енріке. Крім того, 43-річна Єва відверто розповідає своїм прихильникам, які труднощі їй доводиться долати.
Лонгорія опублікувала фото з одномісячним сином на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Іріша Блохіна народила другу дитину
На знімку актриса ніжно притискає до себе свого сина. Разом з цим зізнається, що у неї немає жодних сил зробити зачіску на голові і доводиться задовольнятися зручним безладним пучком.
Разом з цим, Єва Лонгорія виглядає природно і з легким макіяжем. Користувачі соціальних мереж вкотре наголосили, що актрисі дуже личать веснянки на лиці.
Щаслива матуся також звернулася до своєї приятельки, моделі і телеведучої Кріссі Тейген, яка напередодні народила другу дитину.
Єва Лонгорія кумедно перепитала Кріссі, чи у неї така сама зачіска для годування малюка.
Єва Лонгорія з сином / Instagram
Нагадаємо, що Єва Лонгорія народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка вона зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити, через що з нетерпінням очікувала на пологи.