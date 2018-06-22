Єва Лонгорія зворушливо прокоментувала народження первістка

Голлівудська акторка Єва Лонгорія вперше прокоментувала народження сина. Зірка зізналась, що вона щаслива та не уявляє свого життя без дитини.

Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", вперше стала мамою. Пологи відбулись в приватній клініці Лос-Анджелеса 19 червня.

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Акторка одразу ж розсекретила ім'я хлопчика. Спільно з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном вона назвала сина Сантьяго Енріке. Після пологів зірка дала перший коментар, яким зворушила прихильників.

Привіт, світе! Я представляю вам Сантьяго Енріке Бастона. Дякую всім за теплі привітання, які ви надсилаєте з приводу народження мого хлопчика,

– написала Єва Лонгорія.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 21 Чер 2018 р. о 12:59 PDT

Та повідомлення Єви Лонгорії мало значно важливіший зміст. Зірка закцентувала увагу на соціальній темі, яка гостро обговорювалась у США – розлуці людей, які незаконно прибули до країни.

"На фоні народження мого сина я хочу акцентувати увагу на сім'ях, які були розділені на кордоні. Я навіть не можу собі уявити, що у мене можуть забрати мого сина. Сім'ї повинні бути разом, саме тому ми повинні зробити все, щоб возз'єднати їх. У зв'язку з цим я підтримую рух, який надає фінансування для юридичних послуг тим родинам, які потрапили в складну ситуацію", – додала Єва Лонгорія.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 21 Чер 2018 р. о 10:58 PDT

Варто зазначити, що перша леді США Меланія Трамп відвідала дітей у техаському таборі для незаконних мігрантів. Однак не обійшлось без скандалу: перед поїздкою вона одягла куртку від бренду Zara з надписом "Мені справді все одно, а вам?" Після такого скандального вбрання журналісти засипали дружину Президента питаннями, які вона проігнорувала. Згодом представники Білого дому пояснили, що жодного підтексту в цьому не було, відтак "Меланії не всерівно".