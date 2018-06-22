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Єва Лонгорія зворушливо прокоментувала народження первістка

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / wfla.com

Голлівудська акторка Єва Лонгорія вперше прокоментувала народження сина. Зірка зізналась, що вона щаслива та не уявляє свого життя без дитини.

Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", вперше стала мамою. Пологи відбулись в приватній клініці Лос-Анджелеса 19 червня. 

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Акторка одразу ж розсекретила ім'я хлопчика. Спільно з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном вона назвала сина Сантьяго Енріке. Після пологів зірка дала перший коментар, яким зворушила прихильників. 

Привіт, світе! Я представляю вам Сантьяго Енріке Бастона. Дякую всім за теплі привітання, які ви надсилаєте з приводу народження мого хлопчика,
– написала Єва Лонгорія.

 

Та повідомлення Єви Лонгорії мало значно важливіший зміст. Зірка закцентувала увагу на соціальній темі, яка гостро обговорювалась у США – розлуці людей, які незаконно прибули до країни. 

"На фоні народження мого сина я хочу акцентувати увагу на сім'ях, які були розділені на кордоні. Я навіть не можу собі уявити, що у мене можуть забрати мого сина. Сім'ї повинні бути разом, саме тому ми повинні зробити все, щоб возз'єднати їх. У зв'язку з цим я підтримую рух, який надає фінансування для юридичних послуг тим родинам, які потрапили в складну ситуацію", – додала Єва Лонгорія. 

 

Варто зазначити, що перша леді США Меланія Трамп відвідала дітей у техаському таборі для незаконних мігрантів. Однак не обійшлось без скандалу: перед поїздкою вона одягла куртку від бренду Zara з надписом "Мені справді все одно, а вам?" Після такого скандального вбрання журналісти засипали дружину Президента питаннями, які вона проігнорувала. Згодом представники Білого дому пояснили, що жодного підтексту в цьому не було, відтак "Меланії не всерівно".

Теги: LifeStyle Зіркові мами Діти
Джерело: 24 Канал
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