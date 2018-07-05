Єва Мендес вагітна двійнею, – ЗМІ
Відома актриса кубинського походження Єва Мендес і канадський кіноактор Райан Гослінг втретє готуються стати батьками. Зараз подружжя виховує двох дочок: трирічну Есмеральду і дворічну Амаду.
Інсайдер розповів, що Єва Мендес змогла завагітніти після штучного запліднення – ЕКЗ. Про це повідомляє Hollywood Life.
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"Вони на сьомому небі від щастя і дуже раді, що у них народяться близнюки. Це чудо, якого вони не очікували", – розповідає інсайдер.
Зазначимо, що подружжя акторів не полюбляє виставляти на показ своїх дітей та особисте життя, відтак у ЗМІ вкрай рідко з'являється інформація про стосунки Раяна Гослінга та Єви Мендес.
Райан Гослінг і Єва Мендес
Джерело: 24 Канал
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