Єва Мендес вагітна двійнею, – ЗМІ

Відома актриса кубинського походження Єва Мендес і канадський кіноактор Райан Гослінг втретє готуються стати батьками. Зараз подружжя виховує двох дочок: трирічну Есмеральду і дворічну Амаду.

Інсайдер розповів, що Єва Мендес змогла завагітніти після штучного запліднення – ЕКЗ. Про це повідомляє Hollywood Life.

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"Вони на сьомому небі від щастя і дуже раді, що у них народяться близнюки. Це чудо, якого вони не очікували", – розповідає інсайдер.

Зазначимо, що подружжя акторів не полюбляє виставляти на показ своїх дітей та особисте життя, відтак у ЗМІ вкрай рідко з'являється інформація про стосунки Раяна Гослінга та Єви Мендес.



Райан Гослінг і Єва Мендес