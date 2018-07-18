Євген Аблов став єдиним кандидатом в ДБР, який за власним бажанням надав пояснення активістам

Лише один кандидат на посаду в Державне бюро розслідувань, щодо яких РГК при ДБР проводила аналіз, 17 липня за особистою ініціативою прийшов на засідання Ради громадського контролю при ДБР.

Цим кандидатом став Євген Аблов, повідомляє "Судово-юридична газета".

Примітно, що він спростував інформацію про часті поїздки за кордон, яка поширюється в ЗМІ, надавши лист з Прикордонної служби про те, що він 5 років не виїжджав за межі України, передають "Українські новини".

Відзначимо, що ще 13 липня Євген Аблов, як кандидат на керівника територіального підрозділу ДБР з місцем дислокації в Миколаєві, звернувся до членів РГК з проханням взяти участь в засіданні і особисто з документальним підтвердженням відповісти на всі питання, які виникають у громадськості і публікуються в ЗМІ .

17 липня в ході позачергового засідання РГК при ДБР Євген Аблов з кожного питання членів РГК дав детальні пояснення, підкріпивши їх документально.

Зокрема, Євген Аблов дав вичерпну інформацію за рішеннями, які він приймав на посаді в Окружному адміністративному суді міста Києва та які стали предметом обговорення в публікаціях Мустафи Найєма та громадських організацій. Євген Аблов також документально підтвердив законність наявності майна і звернув увагу, що вже 18 років він і його дружина щорічно подають декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Всі члени Ради громадського контролю мали можливість задати свої питання. З упевненістю можна сказати, що така практика особистих пояснень кандидата на посаду дає позитивний результат, оскільки всі питання були зняті і члени РГК при ДБР були задоволені поясненнями.

На завершення Євген Аблов підкреслив, що, на його думку, громадським радам необхідно розширити повноваження, і напрямок співпраці правоохоронних органів з громадськістю повністю себе виправдовує.