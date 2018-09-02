Євген Коноплянка отримав червону картку у матчі Бундесліги

Український півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка був видалений в матчі 2-го туру чемпіонату Німеччини. Поєдинок несподівано завершився впевненою перемогою "Герти" з рахунком 2:0.

Під час однієї з атак гостей українець фолом зупинив форварда суперника, за що отримав пряму червону картку як за фол останньої надії.

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Цікаво, що "Шальке" вже на 14-й хвилині не реалізував пенальті: Даніель Каліджурі пробив повз ворота, а вже в наступній атаці Дуда відкрив рахунок.

"Шальке" після двох турів не має жодного очка і перебуває біля зони вильоту.

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