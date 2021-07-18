Не бачу, хто б зі "слуг" прицільно працював по Харкову, – Кравчук про вибори мера

Після звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, багато експертів почали припускати, де він буде працювати надалі. Не виключено, що він прийме рішення балотуватися на мера Харкова. Водночас у партії "Слуга народу" ще не визначилися зі своїм кандидатом.

Як розповіла голова фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю програми "Перехресний допит" на 24 каналі, публічно харківський осередок партії ще не озвучував прізвищ. Хоч зазвичай неофіційна передвиборча кампанія стартує швидше, ніж офіційна.

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Я поки не бачу серед своїх колег нікого, хто б прицільно вже працював по Харкову,

– наголосила Кравчук.

Чи збирається Аваков очолити Харків

Вибори мера Харкова відбудуться в жовтні 2021 року. Уже наприкінці вересня розпочнеться офіційна передвиборча кампанія.

Офіційного підтвердження того, що Аваков хоче очолити Харків наразі немає. Проте головне для політика – мати бажання змагатися за крісло мера.

"Має бути якесь бажання балотуватися. Це ж не призначення на мера Харкова, це виборча кампанія", – підкреслила Кравчук.

Разом із тим, політикиня підтримала свого колегу Олександра Корнієнка у цьому питанні. Вона зазначила, що якщо Аваков захоче балотуватися від "Слуги народу", таке рішення може бути прийняте.

Дивіться повне інтерв'ю Євгенії Кравчук на 24 каналі: відео

Вибори мера Харкова 2021 року: що відомо