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Єврейський Новий рік: як відзначають свято в Україні (фото та відео)

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Умань – у розпалі святкування нового 5779 року. До міста з нагоди Рош ха-Шана з"їхалися майже 30 тисяч паломників.

Адже саме в Умані покоїться прах наставника хасидів Раббі Нахмана, правнука засновника хасидизму. Тож у центрі українського містечка – безліч вивісок на івриті, закладів із кошерною їжею та пропозицій переночувати. За послуги у святкові дні можна заплатити не лише гривнями, а й доларами та ізраїльськими шекелями.

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Паломники веселяться три дні – співають, танцюють, моляться та випивають. Юдейське свята для місцевих – справжнє випробування. Гості поводяться зухвало і залишають після себе купи сміття. Тож не дивно, що в ці дні місто посилено охороняють. В Умані зараз працює понад 600 правоохоронців. Не лише з України, але й Ізраїлю.

умань 2018
Єврейський Новий рік

умань 2018
За послуги у святкові дні можна заплатити доларами та ізраїльськими шекелями

умань 2018 сміття
Гості залишають після себе купи сміття

Щоправда, цьогорічний Новий рік, зазначили у поліції, минає спокійно. Юдейське свято завершиться 11 вересня. Гості поїдуть, а місцеві, як зазвичай, візьмуться розгрібати місто від сміття.

Автор: Єгор Скоріна, Олена Кук
Теги: Новини України Хасиди в Умані євреї Новини Черкас
Джерело: 24 канал
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