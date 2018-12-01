18:10
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Євро-2020: особливості жеребкування, кваліфікації та проведення турніру

      266 Читать новость на русском
      Євро-2020
      Євро-2020

      У неділю, 2 грудня, відбудеться жеребкування кваліфікації Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Своїх суперників дізнається і збірна України. Про особливості жеребкування, кваліфікації та самого Євро-2020 – у матеріалі сайту 24 Каналу.

      Євро-2020: особливості проведення

      Чемпіонат Європи 2020 року буде особливим. Цього разу в УЄФА вирішили відмовитися від країни-господаря турніру. Відтак Євро-2020 відбудеться не у країнах, а у містах. Таких міст було обрано 12: Лондон (стадіон "Вемблі"), Баку ("Олімпійський"), Мюнхен (Арена Мюнхен), Рим (Олімпіко), Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), Амстердам (Йохан Кройфф Арена), Більбао (Сан-Мамес), Бухарест (Арена Націонале), Будапешт (Ференц Пушкаш), Копенгаген (Паркен), Дублін (Дублін Арена), Глазго (Хемпден Парк).

      Читайте також: Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА після розгромної поразки Словаччині

      Варто зазначити, що цього разу не буде зроблено виключення для команд-господарів. Тож у відборі будуть брати участь усі 12 країн, які прийматимуть Євро-2020. Однак в одну групу потраплять не більше двох команд 12 асоціацій-господарок, щоб мати рівні шанси на вихід в турнір з першого або другого місця. Якщо збірна країни-господині повинна потрапити в групу, де вже є дві такі команди, то вона автоматично переходить в наступну можливу за алфавітом

      Жеребкування

      Жеребкування відбудеться у Дубліні у неділю, 2 грудня о 12:00 за центральноєвропейським часом (13:00 за київським часом). Саме тут 55 країн-учасниць дізнаються імена своїх суперників. Всі ці команди будуть розбиті на 10 груп по 5 або 6 команд. Онлайн жеребкування відбудеться на сайті 24 Каналу.

      Загалом буде сім кошиків. У кошику "Ліга націй" лише чотири команди – переможці груп А Ліги націй – Швейцарія, Португалія, Нідерланди та Англія. У першому кошику – шість перших у рейтингу команд: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польша. Одна з цих збірних дістанеться Україні.

      Читайте також: Відбір на Євро-2020: статистика України проти команд з першого кошику

      Збірна України потрапила у другий кошик. Відтак "синьо-жовті" точно не зіграють з Німеччиною, Ісландією, Боснією та Герцеговиною, Данією, Швецією, Росією, Австрією, Уельсом та Чехією.

      Ймовірні суперники України

      З першого кошика (або корзини "Ліги націй") Україна може отримати одну з топ-збірних, які названі вище. Щодо решти суперників, то це по одній з команд з кошиків 3-6.

      Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль.
      Кошик 4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія.
      Кошик 5: Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські острови.
      Кошик 6: Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

      Читайте також: Українцям запропонували вгадати суперників збірної у відборі Євро-2020, приз – м’яч з автографом

      Календар матчів кваліфікації

      Кваліфікаційний етап відбудеться протягом 2019-го року: по два ігрові дні в березні, червні, вересні, жовтні і листопаді. В результаті відбору стануть відомі 20 учасників фінальної стадії – по два переможці 10-ти груп.

      21-23 березня – перший ігровий тур
      24-26 березня – другий ігровий тур
      7-8 червня – третій ігровий тур
      10-11 червня – четвертий ігровий тур
      5-7 вересня – п'ятий ігровий тур
      8-10 вересня – шостий ігровий тур
      10-12 жовтня – сьомий ігровий тур
      13-15 жовтня – восьмий ігровий тур
      14-16 листопада – дев'ятий ігровий тур
      17-19 листопада – десятий ігровий тур

      Коли саме і де гратиме Україна, стане відомо вже після жеребкування. Тут важливо відзначити, що багато буде залежати від того, в яку групу потрапить збірна України – з п’ятьма чи шістьма командами.

      Читайте також: Ліга націй 2020: з якими топ-збірними та коли гратиме Україна

      Ліга націй: переваги для України

      Ще чотири команди визначаться в стикових матчах Ліги націй в березні 2020 року. Серед яких є й Україна, якщо вона до цього часу не гарантує собі місце на Євро-2020 завдяки кваліфікації. Суперниками "синьо-жовтих" буде Швеція, Боснія та Герцеговина та Данія. При цьому перший півфінальний поєдинок українці проводитимуть на власному полі. Якщо Україна уже проб’ється на Євро-2020 через кваліфікацію цього турніру, її місце в плей-офф посяде наступна за рейтингом команда в цьому дивізіоні.

      Читайте також: Які переваги отримала збірна України після перемоги у групі Ліги націй

      Євро-2020: коли і як

      Загалом у турнірі приймуть участь 24 команди. Матч-відкриття відбудеться на стадіоні "Олімпіко" у Римі 12 червня 2020 року. Після цього кожен день до 24 червня буде проводитися від двох до чотирьох матчів групового турніру. 25 та 26 червня – дні відпочинку, після чого з 27 червня – матчі плей-офф турніру (1 та 2, 5 та 6, а також 9, 10 та 11 липня матчів не буде). Фінал прийме лондонський стадіон "Вемблі" 12 липня. Тут зіграють й півфінальні матчі 7 та 8 липня.

      Решта матчів Євро-2020 пройдуть в наступних містах:

      Група A: Рим і Баку
      Група B: Санкт-Петербург і Копенгаген
      Група C: Амстердам і Бухарест
      Група D: Лондон і Глазго
      Група Е: Більбао і Дублін
      Група F: Мюнхен і Будапешт

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу Євро-2020
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Недитячі пристрасті, або Як "чорні реєстратори" керують Одеським медуніверситетом
      сьогодні , 18:01 Недитячі пристрасті, або Як "чорні реєстратори" керують Одеським медуніверситетом
      Тетяна Мартинюк 39
      Євро-2020: особливості жеребкування, кваліфікації та проведення турніру
      сьогодні , 17:01 Євро-2020: особливості жеребкування, кваліфікації та проведення турніру
      Ігор Саджениця 266
      "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      сьогодні , 16:01 "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      Блог Медіа 2681
      Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      сьогодні , 15:00 Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      Дмитро Гнап 515
      Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку
      сьогодні , 14:30 Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку
      Ігор Саджениця 428
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні
       28 листопада 2011 , 12:26
      Офіційно: "Газпром" добрався до ФІФА
       14 вересня 2013 , 18:05
      Сухо під дощем. "Сандерленд" - "Челсі" - 0:0. ВІДЕО
       29 листопада 2014 , 21:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук