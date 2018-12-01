Євро-2020: особливості жеребкування, кваліфікації та проведення турніру

У неділю, 2 грудня, відбудеться жеребкування кваліфікації Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Своїх суперників дізнається і збірна України. Про особливості жеребкування, кваліфікації та самого Євро-2020 – у матеріалі сайту 24 Каналу.

Євро-2020: особливості проведення

Чемпіонат Європи 2020 року буде особливим. Цього разу в УЄФА вирішили відмовитися від країни-господаря турніру. Відтак Євро-2020 відбудеться не у країнах, а у містах. Таких міст було обрано 12: Лондон (стадіон "Вемблі"), Баку ("Олімпійський"), Мюнхен (Арена Мюнхен), Рим (Олімпіко), Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), Амстердам (Йохан Кройфф Арена), Більбао (Сан-Мамес), Бухарест (Арена Націонале), Будапешт (Ференц Пушкаш), Копенгаген (Паркен), Дублін (Дублін Арена), Глазго (Хемпден Парк).

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Варто зазначити, що цього разу не буде зроблено виключення для команд-господарів. Тож у відборі будуть брати участь усі 12 країн, які прийматимуть Євро-2020. Однак в одну групу потраплять не більше двох команд 12 асоціацій-господарок, щоб мати рівні шанси на вихід в турнір з першого або другого місця. Якщо збірна країни-господині повинна потрапити в групу, де вже є дві такі команди, то вона автоматично переходить в наступну можливу за алфавітом

Жеребкування

Жеребкування відбудеться у Дубліні у неділю, 2 грудня о 12:00 за центральноєвропейським часом (13:00 за київським часом). Саме тут 55 країн-учасниць дізнаються імена своїх суперників. Всі ці команди будуть розбиті на 10 груп по 5 або 6 команд. Онлайн жеребкування відбудеться на сайті 24 Каналу.

Загалом буде сім кошиків. У кошику "Ліга націй" лише чотири команди – переможці груп А Ліги націй – Швейцарія, Португалія, Нідерланди та Англія. У першому кошику – шість перших у рейтингу команд: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польша. Одна з цих збірних дістанеться Україні.

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Збірна України потрапила у другий кошик. Відтак "синьо-жовті" точно не зіграють з Німеччиною, Ісландією, Боснією та Герцеговиною, Данією, Швецією, Росією, Австрією, Уельсом та Чехією.

Ймовірні суперники України

З першого кошика (або корзини "Ліги націй") Україна може отримати одну з топ-збірних, які названі вище. Щодо решти суперників, то це по одній з команд з кошиків 3-6.

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль.

Кошик 4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія.

Кошик 5: Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські острови.

Кошик 6: Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

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Календар матчів кваліфікації

Кваліфікаційний етап відбудеться протягом 2019-го року: по два ігрові дні в березні, червні, вересні, жовтні і листопаді. В результаті відбору стануть відомі 20 учасників фінальної стадії – по два переможці 10-ти груп.

21-23 березня – перший ігровий тур

24-26 березня – другий ігровий тур

7-8 червня – третій ігровий тур

10-11 червня – четвертий ігровий тур

5-7 вересня – п'ятий ігровий тур

8-10 вересня – шостий ігровий тур

10-12 жовтня – сьомий ігровий тур

13-15 жовтня – восьмий ігровий тур

14-16 листопада – дев'ятий ігровий тур

17-19 листопада – десятий ігровий тур

Коли саме і де гратиме Україна, стане відомо вже після жеребкування. Тут важливо відзначити, що багато буде залежати від того, в яку групу потрапить збірна України – з п’ятьма чи шістьма командами.

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Ліга націй: переваги для України

Ще чотири команди визначаться в стикових матчах Ліги націй в березні 2020 року. Серед яких є й Україна, якщо вона до цього часу не гарантує собі місце на Євро-2020 завдяки кваліфікації. Суперниками "синьо-жовтих" буде Швеція, Боснія та Герцеговина та Данія. При цьому перший півфінальний поєдинок українці проводитимуть на власному полі. Якщо Україна уже проб’ється на Євро-2020 через кваліфікацію цього турніру, її місце в плей-офф посяде наступна за рейтингом команда в цьому дивізіоні.

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Євро-2020: коли і як

Загалом у турнірі приймуть участь 24 команди. Матч-відкриття відбудеться на стадіоні "Олімпіко" у Римі 12 червня 2020 року. Після цього кожен день до 24 червня буде проводитися від двох до чотирьох матчів групового турніру. 25 та 26 червня – дні відпочинку, після чого з 27 червня – матчі плей-офф турніру (1 та 2, 5 та 6, а також 9, 10 та 11 липня матчів не буде). Фінал прийме лондонський стадіон "Вемблі" 12 липня. Тут зіграють й півфінальні матчі 7 та 8 липня.

Решта матчів Євро-2020 пройдуть в наступних містах:

Група A: Рим і Баку

Група B: Санкт-Петербург і Копенгаген

Група C: Амстердам і Бухарест

Група D: Лондон і Глазго

Група Е: Більбао і Дублін

Група F: Мюнхен і Будапешт