Євробачення 2018: бали від України довірили оголосити співачці ONUKA

Фінал Євробачення 2018 триває у Лісабоні. Усі 26 учасників уже виступили і країни почали оголошувати свої результати.

12 травня у фіналі Євробачення 2018 виступили уже усі учасники.

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Україна першою оголошувала результати голосування професійного журі. Результати голосування України представляла співачка ONUKA, яка виступала у фіналі Євробачення 2017, що відбувалось у Києві.



Євробачення 2018: результати від України оголошувала ONUKA

На своїй сторінці в Instagram Ната Жижченко поділилась спогадом, як рівно рік тому виступала на головній сцені Євробачення 2017.

Час плине, а у пам’яті ще й досі відголоски минулорічного Євробачення. Сьогодні фінал 2018, і я готуюсь до зустрічі з вами знову,

– написала ONUKA, поділившись селфі.

Найбільший бал від журі Україна віддала Франції, яку на Євробаченні 2018 представляв дует Madame Monsieur з піснею Mercy.