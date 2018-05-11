Євробачення 2018: через цензуру ЛГБТ одна з країн втратила ліцензію на трансляцію

Європейська мовна спілка відкликає ліцензію на трансляцію пісенного конкурсу Євробачення у китайського телеканалу MangoTV.

8 травня у столиці Португалії Лісабоні стартував пісенний конкурс Євробачення 2018.

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10 травня стали відомі імені усіх фіналістів цьогорічного конкурсу. Зокрема, представник України MELOVIN також змагатиметься у фіналі 12 травня.

Транслюють Євробачення далеко за межами Європи.

Так, китайський телеканал MangoTV позбавлять ліцензії на трансляцію конкурсу через те, що під час трансляції були зафіксовані факти цензурування зображень прапору ЛГБТ і навіть татуювань, інформує BBC.

Під час трансляції китайський мовник "заблюрив" зображення ЛГБТ-прапору та взагалі не показав виступу албанського виконавця Євгента Бушепа під час першого півфіналу. Ймовірно, через татуювання співака та його музикантів.



Євробачення 2018: у Китаї під час трансляції "заблурили" прапор ЛГБТ

Глядачі телеканалу MangoTV також не побачили виступу представника Ірландії Райна О’Шонессі, під час якого двоє чоловіків зображували романтичні стосунки.

Реакція Європейської мовної спілки з приводу цієї цензури не забарилась. Там заявили, що такі дії китайського мовника суперечать "святкуванню різноманітності через музику" і тому телеканал не зможе показати наступні частини пісенного конкурсу.

Фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018 відбудеться 12 травня. Першим у ньому виступить представник України MELOVIN.