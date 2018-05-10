Євробачення 2018: яскраві фото виступів усіх учасників другого півфіналу

Другий півфінал Євробачення-2018 у Лісабоні відбувся у четвер, 10 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У другому півфіналі виступили 18 конкурсантів, 10 з них – потраплять до фіналу.

10 травня в другому півфіналі Євробачення 2018 свої номери показали 18 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу пройде десятеро виконавців. Читайте також: Євробачення 2018: онлайн-трансляція другого півфіналу Путівку у фінал зі своїми піснями та номерами спробують вибороти представники таких країн: Норвегія, Румунія, Сербія, Сан-Марино, Данія, Росія, Молдова, Нідерланди, Австралія, Грузія, Польща, Мальта, Угорщина, Латвія, Швеція, Чорногорія, Словенія та Україна. За прогнозами букмекерів, у десятці кращих другого півфіналу Євробачення 2018 опиняться Швеція, Норвегія, Австралія, Україна, Нідерланди, Молдова, Данія, Польща, Угорщина, Росія. Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номера, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути яскраві фото виступів кожного із учасників.

Перший півфінал Євробачення 2018: Alexander Rybak (Норвегія)

Перший півфінал Євробачення 2018: The Humans (Румунія)

Перший півфінал Євробачення 2018: Sanja Ilić & Balkanika (Сербія)

Перший півфінал Євробачення 2018: Jessika (Сан-Марино)

Перший півфінал Євробачення 2018: Rasmussen (Данія)

Перший півфінал Євробачення 2018: Julia Samoylova (Росія)

Перший півфінал Євробачення 2018: DoReDos (Молдова)

Перший півфінал Євробачення 2018: Waylon (Нідерланди)



Перший півфінал Євробачення 2018: Jessica Mauboy (Австралія)

Перший півфінал Євробачення 2018: Iriao (Грузія)

​Перший півфінал Євробачення 2018: Gromee feat. Lukas Meijer (Польща)

Перший півфінал Євробачення 2018: Christabelle (Мальта)

Перший півфінал Євробачення 2018: AWS (Угорщина)

Перший півфінал Євробачення 2018: Laura Rizzotto (Латвія)

Перший півфінал Євробачення 2018: Benjamin Ingrosso (Швеція)

Перший півфінал Євробачення 2018: Vanja Radovanovic (Чорногорія)

Перший півфінал Євробачення 2018: Lea Sirk (Словенія)

​Перший півфінал Євробачення 2018: MELOVIN (Україна)