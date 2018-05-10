20:32
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Євробачення 2018: яскраві фото виступів усіх учасників другого півфіналу

861 Читать новость на русском
Євробачення 2018: фото другого півфіналу
Євробачення 2018: фото другого півфіналу / 24 Канал

Другий півфінал Євробачення-2018 у Лісабоні відбувся у четвер, 10 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У другому півфіналі виступили 18 конкурсантів, 10 з них – потраплять до фіналу.

10 травня в другому півфіналі Євробачення 2018 свої номери показали 18 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу пройде десятеро виконавців.

Читайте також: Євробачення 2018: онлайн-трансляція другого півфіналу

Путівку у фінал зі своїми піснями та номерами спробують вибороти представники таких країн: Норвегія, Румунія, Сербія, Сан-Марино, Данія, Росія, Молдова, Нідерланди, Австралія, Грузія, Польща, Мальта, Угорщина, Латвія, Швеція, Чорногорія, Словенія та Україна.

За прогнозами букмекерів, у десятці кращих другого півфіналу Євробачення 2018 опиняться Швеція, Норвегія, Австралія, Україна, Нідерланди, Молдова, Данія, Польща, Угорщина, Росія.

Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номера, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути яскраві фото виступів кожного із учасників.

Перший півфінал Євробачення 2018: Alexander Rybak (Норвегія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Alexander Rybak (Норвегія) 

Перший півфінал Євробачення 2018: The Humans (Румунія)
Перший півфінал Євробачення 2018: The Humans (Румунія) 


Перший півфінал Євробачення 2018: Sanja Ilić & Balkanika (Сербія) 


Перший півфінал Євробачення 2018: Jessika (Сан-Марино)


Перший півфінал Євробачення 2018: Rasmussen (Данія) 


Перший півфінал Євробачення 2018: Julia Samoylova (Росія)


Перший півфінал Євробачення 2018: DoReDos (Молдова)


Перший півфінал Євробачення 2018: Waylon (Нідерланди) 



Перший півфінал Євробачення 2018: Jessica Mauboy (Австралія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Iriao (Грузія) 


​Перший півфінал Євробачення 2018: Gromee feat. Lukas Meijer (Польща)


Перший півфінал Євробачення 2018: Christabelle (Мальта) 


Перший півфінал Євробачення 2018: AWS (Угорщина) 


Перший півфінал Євробачення 2018: Laura Rizzotto (Латвія) 


Перший півфінал Євробачення 2018: Benjamin Ingrosso (Швеція)


Перший півфінал Євробачення 2018: Vanja Radovanovic (Чорногорія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Lea Sirk (Словенія) 


​Перший півфінал Євробачення 2018: MELOVIN (Україна)

Теги: Євробачення 2018 Євробачення LifeStyle Музика MELOVIN Новини України Новини культури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 135
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 312
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1939
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1172
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 472
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук