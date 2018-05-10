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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Євробачення 2018: відео виступів учасників другого півфіналу

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Євробачення 2018 другий півфінал: відео виступів учасників
Євробачення 2018 другий півфінал: відео виступів учасників / 24 Канал

Другий півфінал Євробачення-2018 у Лісабоні відбувся у четвер, 10 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У другому півфіналі виступили 18 конкурсантів, 10 з них – потраплять до фіналу.

10 травня в другому півфіналі Євробачення 2018 свої номери показали 18 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу пройде десятеро виконавців.

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Путівку у фінал зі своїми піснями та номерами спробують вибороти представники таких країн: Норвегія, Румунія, Сербія, Сан-Марино, Данія, Росія, Молдова, Нідерланди, Австралія, Грузія, Польща, Мальта, Угорщина, Латвія, Швеція, Чорногорія, Словенія та Україна.

За прогнозами букмекерів, у десятці кращих другого півфіналу Євробачення 2018 опиняться Швеція, Норвегія, Австралія, Україна, Нідерланди, Молдова, Данія, Польща, Угорщина, Росія.

Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номера, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути яскраві відео виступів кожного із учасників.

Євробачення 2018 другий півфінал: Норвегія – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (дивіться відео виступу) 

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Румунія – The Humans – "Goodbye" (дивіться відео виступу): 

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Сербія Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" (дивіться відео виступу): 

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Сан-Марино – Jessika (feat. Jenifer Brening) – "Who We Are" (дивіться відео виступу): 

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Данія – Rasmussen – "Higher Ground" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Росія – Julia Samoylova – "I Will not Break" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Молдова – DoReDos – "My Lucky Day" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Нідерланди – Waylon – "Outlaw in 'Em" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Австралія – Jessica Mauboy – "We Got Love" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Грузія – Iriao – "Sheni Gulistvis" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Польща – Gromee feat. Lukas Meijer – "Light Me Up" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Мальта – Christabelle – "Taboo" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Угорщина – AWS – "Viszlát nyár" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Латвія – Laura Rizzotto – "Funny Girl" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Швеція – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Чорногорія – Vanja Radovanovic – "Inje" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Слованія – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018 другий півфінал: Україна – MELOVIN – "Under the Ladder" (дивіться відео виступу):

 

Теги: MELOVIN LifeStyle Євробачення 2018 Євробачення Музика Новини України Новини культури
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 травня
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