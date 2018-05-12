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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Євробачення 2018: порядок виступу України та інших учасників у фіналі

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Євробачення 2018 фінал: порядок виступу України та інших учасників
Євробачення 2018 фінал: порядок виступу України та інших учасників / 24 Канал

Фінал Євробачення 2018 відбудеться 12 травня у Ліcабоні (Португалія) о 22:00. Загалом у фіналі свої номери покажуть 26 країн-учасниць, серед них – і Україна.

12 травня в фіналі Євробачення 2018 свої номери покажуть 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня. Ще 6 країн-учасників потрапили до фіналу автоматично – Португалія, Італія, Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція.

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З першого півфіналу до фіналу пройшли: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія та Ірландія. Переможці другого півфіналу – це конкурсанти з Сербії, Молдови, Угорщини, України, Швеції, Австралії, Норвегії, Данії, Словенії та Нідерландів.

Вночі, 11 травня, під час жеребкування визначився порядок виступу фіналістів міжнародного музичного конкурсу Євробачення 2018. Учасники тягнули жереб, який визначив в якій половині гранд-фіналу вони вийдуть на сцену – у першій чи другій. Подальший порядок було запропоновано продюсером конкурсу Крістером Бьоркманом і схвалено супервайзором EBU і головою Референтної групи – керівного органу конкурсу від імені всіх 43 мовників.

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Євробачення 2018 – фінал, порядок виступів:

01) Україна. MELOVIN "Under the Ladder";

02) Іспанія. Amaia y Alfred – "Tu canción"; 

03) Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!";

04) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old";

05) Австрія. Cesár Sampson – "Nobody But You";

06) Естонія. Elina Nechayeva – "La Forza"; 

07) Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song";

08) Португалія. Cláudia Pascoal – "O jardim";

09) Великобританія. SuRie – "Storm";

10) Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca";

11) Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone";

12) Албанія. Eugent Bushpepa – "Mall";

13) Франція. Madame Monsieur – "Mercy";

14) Чехія. Mikolas Josef – "Lie to Me";

15) Данія. Rasmussen – "Higher Ground";

16) Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love";

17) Фінляндія. Saara Aalto – "Monsters";

18) Болгарія. EQUINOX – "Bones";

19) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day";

20) Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off";

21) Угорщина. AWS – "Viszlát nyár";

22) Ізраїль. Netta Barzilai –"TOY";

23) Нідерланди. Waylon – "Outlaw In 'Em".

24) Ірландія. Ryan O’Shaughnessy – "Together";

25) Кіпр. Eleni Foureira – "Fuego";

26) Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente".

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Україну на конкурсі Євробачення 2018 представляє співак MELOVIN з піснею "Under The Ladder". Співак виступив останнім в другому півфіналі та виборов місце у фіналі. 12 травня він буде відкривати грандіозний фінал. 

Євробачення 2018: Україна – MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

 

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика Новини України Новини культури MELOVIN
Джерело: 24 Канал
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