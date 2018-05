Фінал Євробачення 2018: відео виступів усіх учасників

Фінал Євробачення 2018 стартував 12 травня у Ліcабоні (Португалія) о 22:00. Загалом у фіналі свої номери показали 26 країн-учасниць, серед них – і Україна.

8 та 10 травня в Лісабоні відбулись півфінали Євробачення-2018. Загалом 42 країни взяли участь у пісенному конкурсі. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі, до фіналу пройшло 20 конкурсантів. Згідно із правилами Євробачення-2018, за перемогу також поборються представники Португалії та країн-засновниць конкурсу – Великої Британії, Франції, Іспанії, Італії та Німеччини.

Наразі усі країни-учасниці показали свої номери, тепер 40 хвилин – триватиме голосування. Ім'я переможця цьогорічного Євробачення дізнаємось вже зовсім скоро! За останніми прогнозами букмекерів, перемогу може здобути співачка Елені Фурейра з Кіпру.

Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номерами, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути яскраві відео виступів у фіналі кожного із учасників.

Євробачення 2018 фінал: Україна – MELOVIN – "Under the Ladder" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Іспанія – Amaia y Alfred – "Tu Canción" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Словенія – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Литва – Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Австрія – Cesár Sampson – "Nobody But You" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Естонія – Elina Nechayeva – "La Forza" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Норвегія – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (дивіться відео виступу)^

Євробачення 2018 фінал: Португалія – Cláudia Pascoal – O Jardim (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Велика Британія – SuRie – Storm (дивіться відео виступу):

Під час виступу представниці Великобританії у фіналі стався неприємний інцидент. На сцену вибіг невідомий чоловік, який вихопив мікрофон у співачки і щось у нього прокричав. Навздогін йому на сцену вибігли представники охорони і вивели чоловіка зі сцени. За умовами конкурсу, співачка мала би виступити ще раз – наприкінці фіналу.

Проте учасниці відмовилась повторити свій номер. Адже за її словами, її повністю влаштовує її виступ, а отже додатково вона не буде співати. На офіційному YooTube-каналі Євробачення 2018 з'явилося змонтоване відео співачки.

Євробачення 2018 фінал: Німеччина – Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Албанія – Eugent Bushpepa – "Mall" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Франція – Madame Monsieur – "Mercy" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Чехія – Mikolas Josef – "Lie to Me" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Данія – Rasmussen – "Higher Ground" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Австралія – Jessica Mauboy – "We Got Love" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Фінляндія – Saara Aalto – "Monsters" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Болгарія – EQUINOX – "Bones" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Молдова – DoReDos – "My Lucky Day" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Швеція – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Угорщина – AWS – "Viszlát nyár" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Нідерланди – Waylon – "Outlaw in 'Em" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Ірландія – Ryan O’Shaughnessy – "Together" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Кіпр – Eleni Foureira – "Fuego" (дивіться відео виступу):

Євробачення 2018 фінал: Італія – Ermal Meta e Fabrizio Moro – "Non Mi Avete Fatto Niente" (дивіться відео виступу):