Пісня переможця Євробачення 2018 Нетти Барзілай "TOY": текст і переклад

Переможцем Євробачення 2018 стала учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "TOY". За результатами голосуванням журі та телеглядачів співачка отримала 529 балів. Текст і переклад пісні "Toy", яка стала найкращою цього року на пісенному конкурсі, – далі в матеріалі.

Фінал Євробачення 2018 відбувся у португальському Лісабоні 12 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. Переможцем Євробачення 2018 стала представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "TOY". Журі та глядачі під час фіналу оцінили її виступ у 529 балів.

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Нетта Барзілай "Toy": текст і переклад

Автори музичної композиції "Toy" – відомі ізраїльські композитор і режисер-постановник Дорон Медалі, хітмейкер Ставши Беґер, кліпмейкер Керен Жарт. Головною темою пісні є боротьба проти насильства і домагання, а також заклик до толерантності.

Євробачення 2018 переможець: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу):

Текст пісні Netta Barzilai "Toy":

Look at me, I'm a beautiful creature

I don’t care about your modern-time preachers

Welcome boys, too much noise,

I will teach you Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

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Hey, I think you forgot how to play

My teddy bear's running away

The Barbie got something to say: Hey! Hey! Hey! Hey!

My "Simon says" leave me alone

I'm taking my Pikachu home

You're stupid just like your smart phone



Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum, bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play with me boy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play… Shake!

Kulului, Kulului, Ah, wedding bells ringing

Kulului, Kulului, Ah, money man bling-bling

I don't care about your 'stefa', baby

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum…bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy



Нетта Барзілай "Toy": текст і переклад пісні для Євробачення 2018

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Переклад пісні Netta Barzilai "Toy" ("Іграшка"):

Поглянь на мене, я прекрасне створіння

Мені наплювати на твого сучасного проповідника

Ласкаво просимо хлопчики, занадто багато шуму

Я буду навчати тебе Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Ей, я думаю, ти забув, як грати

Мій плюшевий ведмедик тікає,

Барбі хоче щось сказати, агов! Гей!

Мій "Саймон каже" залиш мене в спокої

Я забираю свого Пікачу додому

Ти такий же дурний, як і твій смартфон.

Ти ніколи не забудеш дівчину-досконалість!

Ти божественна і він шкодує.

Його baka-bakum, bak-bak bakumbai ...

Я не твоя іграшка,

Ти – дурненький хлопчик,

Я візьму тебе зараз, змушу дивитися

Ми танцюємо з моїми ляльками в ритмі MadaBaka

Не твоя іграшка!

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Весільні дзвіночки дзвонять,

Чоловіки з грошима ними смітять,

Мене не хвилює твій вогонь, дитинко.

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo



Ти ніколи не забудеш дівчину-досконалість.

Ти божественна і він шкодує

Його baka-bakum, bak-bak bakumbai ...

Не твоя іграшка,

Ти – дурненький хлопчик.

Я візьму тебе зараз, змушу дивитися

Ми танцюємо з моїми ляльками в ритмі MadaBaka

Не твоя іграшка!

Нагадаємо, фінал Євробачення 2018 відбувся у португальському Лісабоні 12 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 8 та 10 травня. Ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) виступили одразу у фіналі на правах країн-засновниць конкурсу. Португалія потрапила одразу в фінал як країна-господар.



У 2018 році Португалія вперше приймає шоу завдяки минулорічній перемозі свого учасника Сальвадора Собрала, який став тріумфатором конкурсу в Києві. Всього в конкурсі пісні Євробачення 2018 взяли участь 43 країни, в тому числі Австралія, розташована далеко від Європи, але при цьому країна отримала спеціальний дозвіл від організаційного комітету. Також на конкурс повернулася Росія, яка в минулому році відмовилася брати участь в конкурсі в Києві через скандал з російської представницею Юлією Самойловою. Україну на конкурсі представляв співак MELOVIN з піснею "Under The Ladder", який посів 17 місце.