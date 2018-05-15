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Євробачення 2018: конкурсантка Великобританії SuRie вперше прокоментувала напад

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Євробачення-2018: напад на SuRie
Євробачення-2018: напад на SuRie / Фото з вільних джерел

Фінал Євробачення 2018 пройшов 12 травня, а інформація про шоу досі точиться у всіх світових ЗМІ. Найпопулярнішою темою є напад на учасницю конкурсу від Великобританії SuRie, в якої посеред виступу невідомий забрав мікрофон. Вперше співачка прокоментувала неприємний інцидент.

Попри яскраві номери Євробачення 2018 не обійшлось без неприємного конфузу. Під час виступу британки SuRie на сцену вибіг невідомий. Чоловік вихопив у конкурсантки мікрофон та прокричав "нацисти з британських медіа, ми вимагаємо свободу". За лічені секунди охорона Євробачення 2018 випровадила нападника зі сцени. За офіційною інформацією, чоловіка затримали правоохоронці. 

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За правилами конкурсу, співачка мала право представити свій номер ще раз, однак SuRie відмовилась це робити. Досі співачка не коментувала інциденту. Однак журналістам телеканалу ITV вдалось довідатись, що відчувала вокалістка під час нападу.

SuRie стверджує, що вона не очікувала нападу, тому страху навіть не встигла відчути. Все відбулось за лічені секунди, відтак співачка спершу не зрозуміла, що відбувається. 

Він раптом з'явився поруч зі мною, охорона слідувала за ним так само швидко, як він підійшов до мене. Він тримав мікрофон в руках всього декілька секунд, але музика все ще йшла, бек-вокалісти співали, глядачі танцювали,
– згадує SuRie.


Співачка SuRie під час інтерв'ю

Одразу після нападу зірка з розпачем підвела руки, а згодом продовжила виступ.

Я побачила мікрофон на підлозі і подумала: "Це моє, я закінчу, я закінчу свою пісню",
– розповіла артистка. 

У голосі SuRie відчувався трем, що чути на відео, змонтованому організаторами Євробачення 2018. Представники конкурсу видалили сам напад на співачку, замінивши кадри на запис із репетиції. 

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Євробачення 2018: Велика Британія – SuRie – Storm (дивіться відео виступу):

 

Окрім цього, співачка заявила, що нападник поранив її. Після інциденту на тілі SuRie з'явилось кілька синців. Користувачі мережі зафіксували факт нападу, на якому видно, як чоловік схопив руку співачки та висмикнув мікрофон. 

 

Допис, поширений EuroAlb (@euro_alb)

 

Нагадаємо, що за результатами голосування, Великобританія зайняла 24 місце. Переможцем конкурсу стала Нетта Барзілай з Ізраїлю.

Теги: LifeStyle Великобританія Музика Євробачення Євробачення 2018
Джерело: 24 Канал
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