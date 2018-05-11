Євробачення 2018: користувачі мережі гостро розкритикували виступ Юлії Самойлової

Скандальна учасниця від Росії Юлія Самойлова, яка ще у 2017 році намагалась взяти участь в конкурсі, таки виступила на сцені в Лісабоні. Однак вокалістці так і не вдалося потрапити до фіналу. Виступ Юлії Самойлової активно прокоментували користувачі мережі. Люди гостро розкритикували російську співачку.

Як відомо, Юлія Самойлова виступала під шостим номером в другому півфіналі, що відбувся 10 травня. Співачка представила пісню "I Will not Break". За підсумками голосування, Юлія Самойлова не отримала достатньої кількості голосів від журі та глядачів, тому покинула шоу за крок до фіналу.

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Дивіться виступ Юлії Самойлової з піснею I won't Break у другому півфіналі Євробачення 2018: відео

Користувачі мережі гнівно розкритикували виступ Юлії Самойлової, зазначивши, що це була не просто поразка Росії на Євробаченні-2018, а ганьба.

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Жахливий і номер, і пісня, і вокал! Дівчина заснула посеред номера на цьому гною! На "гору" це спорудження явно не тягне! Вже пора закінчувати Росії зі своїми "фріками"! Бек-вокалісти та танцівники виклались на 100%, але купа гною підвела,

– написала користувач мережі.

Інші користувачі мережі були не менш гострі на слово. Люди звинувачували владу за політизацію Євробачення та спробі давити на жалість, та не оминули увагою і саму Юлію Самойлову, яка "прагнула здійснити свою мрію", але оганьбила Росію.

Для чого виходити (на сцену, – ред.), якщо бек-вокал співає всю пісню? Гляньте на бек-вокал України, як потрібно працювати... Вони як фон, а не сольно перекрикують MELOVIN'a!

– прокоментувала росіянка.

Однак знайшлись й такі, хто став на захист Юлії Самойлової. Варто зазначити, що таку позицію мало хто прийняв, а один користувач мережі відзначив, що всі гнівні відгуки надсилали виключно жителі Росії.

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Нагадаємо, що за підсумками другого півфіналу у фіналі Євробачення 2018 виступлять Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія та Нідерланди. Учасники цих країн позмагаються з представниками Албанії, Чехії, Литви, Ізраїлю, Естонії, Болгарії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Кіпру. Окрім цього, за перемогу побореться Португалія, як минулорічний переможець конкурсу, і Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія, Німеччина як країни-засновниці конкурсу.