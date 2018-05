Євробачення 2018: чи зможе Олександр Рибак перемогти з піснею "That's How You Write A Song"

Норвегію на пісенному конкурсі Євробачення 2018 представляє Олександр Рибак з піснею "That's How You Write A Song". За результатами другого півфіналу, співак пройшов у фінал і має всі шанси вже вдруге перемогти на конкурсі.

Олександр Рибак на Євробаченні 2018

Олександр Рибак відомий своєю перемогою на Євробаченні в 2009 році. Тоді артист набрав рекордну кількість балів. У цьому році Рибак знову спробував щастя і отримав право представляти Норвегію на Євробаченні 2018.

Читайте також: Євробачення 2018: де дивитися фінал конкурсу

Цього року Олександр Рибак виконає пісню "That's How You Write A Song". Пісня розповідає про віру в себе і свої сили. У номері Рибак використовує сучасні технології: грає на різних музичних інструментах, створених за допомогою віртуальної реальності.

"Якщо у тебе є хвилинка, запиши свою ідею, це може створити чудо", – співає Рибак. Яскравий і насичений номер артиста-скрипаля доповнили жвавими танцями і бек-вокалом.

Незважаючи на те, що ідея повторної участі в Євробаченні здалася деяким фанам співака не найкращою, за кілька днів до старту другого півфіналу Рибак вибився в лідери букмекерських рейтингів. Артистові пророкують 2 місце у фіналі.

Читайте також: Євробачення 2018: онлайн-трансляція фіналу

І схоже у Рибака є всі шанси! Адже за результатами другого півфіналу він потрапив у фінал і його номер ми ще раз побачимо 12 травня.

Євробачення 2018: Норвегія – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (дивіться відео виступу)

Текст пісні Олександра Рибака "That's How You Write A Song"

If you got a minute

Get down your idea

It might do wonders

Maybe disappear

Who knows? Just get it down

And nothing can go wrong

Go find your rhythm

That's how you write a song

Читайте також: MELOVIN пройшов у фінал Євробачення 2018 – відео виступу в другому півфіналі

Enjoy the small things

With time they will get big

Gotta find your mission

A mission to pursue

You know you got a talent

Whatever it may be

So work your magic

And sing along with me

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

That's how you write a song

Sing shoobie doobie dat dat (shoobie doobie dat dat)

Shaba daba hey (shaba daba hey)

Say all day long (all day long)

And that's how you write a song

I say skoobiedoobiedobuppa (skoobiedoobiedobuppa)

Boogie boogie woogie (boogie boogie woogie)

Say all day long (all day long)

See that's how you write a song

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

That's how you write a song

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

That's how you write a song

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

That's how you write a song

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

That's how you write a song

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

And that's how you write a song

See that's how you write a song

And that's how you write a song