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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Євробачення 2018: перші реакції виконавців після свого виступу

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Перші враження учасників Євробачення
Перші враження учасників Євробачення / Фото з відкритих джерел

Пропонуємо переглянути відео, на якому можна побачити перші враження фіналістів Євробачення 2018 після своїх виступів.

Більшість представників емоційно розповіли, що насолоджувалися атмосферою під час фіналу Євробачення 2018.  

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MELOVIN

Представник від України MELOVIN, який посів 17 місце, на відміну від інших учасників, вирішив нічого не розповідати ведучій, однак просто емоційно покричав, назвавши це своєю короткою реакцією.

Євробачення 2018 фінал: Перші враження учасників (дивіться відео):

 

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2018 MELOVIN
Джерело: 24 Канал
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