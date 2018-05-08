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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Євробачення 2018: відео виступів усіх учасників першого півфіналу

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Євробачення 2018 перший півфінал : відео виступів учасників
Євробачення 2018 перший півфінал : відео виступів учасників / 24 Канал

Перший півфінал Євробачення-2018, відбувся у вівторок, 8 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 19 країн-конкурсантів, 10 з них – потраплять до фіналу.

8 травня в першому півфіналі Євробачення 2018 свої номери показали 19 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу потраплять десятеро виконавців.

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Путівку у фінал зі своїми піснями та номерами спробували вибороти представники таких країн: Азербайджан, Ісландія, Албанія, Бельгія, Чехія, Литва, Ізраїль, Білорусь, Естонія, Болгарія, Македонія, Хорватія, Австрія, Греція, Фінляндія, Вірменія, Швейцарія, Ірландія, Кіпр. Інша десятка фіналістів визначиться за підсумками другого півфіналу.

Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номера, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути відео виступів кожного із учасників.

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Aisel (Азербайджан) – "X My Heart":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Ari Ólafsson (Ісландія) – "Our Choice":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Eugent Bushpepa (Албанія) – "Mall":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Sennek (Бельгія) – "A Matter Of Time":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Mikolas Josef (Чехія) – "Lie to Me":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Ieva Zasimauskaitė (Литва) – "When We’re Old":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Netta Barzilai (Ізраїль) – "TOY":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео ALEKSEEV (Білорусь) – "FOREVER":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Elina Nechayeva (Естонія) – "La Forza":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео EQUINOX (Болгарія) – "Bones":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Eye Cue (КЮР Македонія) – "Lost and Found":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Franka (Хорватія) – "Crazy":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Cesár Sampson (Австрія) – "Nobody But You":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Yianna Terzi (Греція) – "Oneiro Mou":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Saara Aalto (Фінландія) – "Monsters":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Sevak Khanagyan (Вірменія) – "Qami":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео ZiBBZ (Швейцарія) – "Stones":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Ryan O’Shaughnessy (Ірландія) – "Together":

 

Євробачення 2018 перший півфінал – дивіться відео Eleni Foureira (Кіпр) – "Fuego":

 

Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Євробачення Євробачення 2018 Музика
Джерело: 24 Канал
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