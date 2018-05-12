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Євробачення 2018: під час виступу представниці Великобританії на сцену вибіг невідомий

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Євробачення 2018: невідомий вибіг на сцену
Євробачення 2018: невідомий вибіг на сцену / Кадр з відео

Під час виступу представниці Великобританії SuRie у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2018 на сцену вибіг невідомий чоловік і вихопив мікрофон у співачки.

12 травня у Лісабоні триває фінал пісенного конкурсу Євробачення 2018.

Дивіться онлайн: Євробачення 2018: онлайн-трансляція фіналу

8 та 10 травня в Лісабоні відбулись півфінали Євробачення 2018. Загалом 42 країни взяли участь у пісенному конкурсі. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі, до фіналу пройшло 20 конкурсантів.

Згідно із правилами Євробачення 2018, за перемогу також поборються представники Португалії та країн-засновниць конкурсу – Великої Британії, Франції, Іспанії, Італії та Німеччини.

Під час виступу представниці Великобританії у фіналі стався неприємний інцидент. На сцену вибіг невідомий чоловік, який вихопив мікрофон у співачки і щось у нього прокричав. Навздогін йому на сцену вибігли представники охорони і вивели чоловіка зі сцени.

Євробачення 2018 Великобританія
Невідомий вибіг на сцену під час виступу представниці Великобританії на Євробаченні 2018

Євробачення 2018 Великобританія
Євробачення 2018: невідомий вибіг на сцену під час виступу представниці Великобританії

На час поки SuRie була без мікрофону її бек-вокалістки продовжували співати, а зал підтримав її оплесками.

За правилами пісенного конкурсу після закінчення виступів усіх учасників представниця Великобританія зможе виступити іще раз.

Євробачення 2018: Велика Британія – SuRie – Storm (дивіться відео виступу):

 

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Новини України Великобританія Євробачення-2017 Скандал
Джерело: 24 Канал
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