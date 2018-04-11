Євробачення-2018: букмекери назвали, яке місце посяде MELOVIN в півфіналі

На сайті міжнародного пісенного конкурсу Євробачення з'явилися оцінки букмекерів, які визначили, хто пройде у фінал в 2018 році.

Як відомо, участь у Євробаченні 2018 братиме 42 країни. На пісенному конкурсі Україна виступить останньою у другому півфіналі.

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Співаку MELOVIN, який представить Україну на конкурсі, прогнозують у другому півфіналі третє місце, а це означає, що у артиста є шанси пройти у фінал Євробачення-2018.

Букмекери визначили місце, яке займе MELOVIN в півфіналі Євробачення

За оцінками букмекерів, другу сходинку посіла Австралія, а на першому місці – Швеція.

Євробачення 2018: MELOVIN – Under The Ladder дивіться відео виступу:

Нагадаємо, раніше букмекери визначилися з ймовірним переможцем Євробачення. Перше місце вони віддали конкурсантці з Ізраїлю.

Євробачення 2018 відбудеться 8, 10 травня (півфінали) та 12 травня (фінал) у Лісабоні.