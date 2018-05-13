Євробачення 2018: реакція мережі на виступ MELOVIN'a

У Португалії 26 учасників змагались за першість на пісенному конкурсі Євробачення 2018. Ефектний номер показала й Україна, яку представляв молодий співак MELOVIN. Хоч вокаліст посів 17 місце, його палко підтримали глядачі та користувачі мережі.

12 травня в Португалії відбувся фінал Євробачення 2018. У конкурсі 26 країн-учасниць представили свої пісні та поборолись за першість. Внаслідок голосування журі та глядачів переможцем Євробачення 2018 стала Нетта Барзілай з Ізраїлю, яка отримала 529 балів. Окрім неї, в п'ятірку кращих ввійшли учасники Кіпру, Австрії, Німеччини та Італії.

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Україна теж боролось за перемогу в пісенному конкурсі. Державу представив талановитий співак MELOVIN з композицією "Under The Ladder". Експертне журі не оцінило виступу вокаліста, однак глядачі мали іншу думку – вони віддали за українця 119 балів, поставивши його в десятку кращих конкурсантів.

Виступ MELOVIN'а був дуже ефектним та яскравим. Увесь номер побудований навколо високої конструкції, на вершині якої стоїть срібний рояль із крилами. Під час виступу співака сходи займались вогнем. Це неабияк сподобалось людям.

Загалом глядачі схвально відгукнулись про виступ MELOVIN'а, зазначивши, що він заслуговує на призове місце. У соціальній мережі люди навіть організували флеш-моб, підтримуючи вокаліста компліментами та схвальними відгуками. Для цього користувачі мережі створили хештег #MeloWinner.

#Melowinner

Мэл мы с тобой

Ты выступил просто отлично ️

Для нас ты победитель Евровидение pic.twitter.com/XN5ZGyO4ZD — Разочарованная жизнью||MeloWinner|| (@_very_boring_) 12 травня 2018 р.

Я знайду сили досягти мети

Я зійду з цього кола і продовжу йти

Залишу позаду спалені мости

«Шлях» MÉLOVIN

В этих строчках столько силы.

Я горжусь своим кумиром #Melovin #MeloWinner #Eurovision pic.twitter.com/DesNNVg6Ko — MELOVIN OUR WINNER (@_Liam_Raeken_) 13 травня 2018 р.

Просто гортаю стрічку в фейсбуці і під всіма постами з Меловіном, 100% позитивні коментарі, нарешті українці перестали оцінювати виступ наших учасників по зайнятому місцю#Eurovision — flùr (@Mindenerwa) 13 травня 2018 р.

Однак в мережі знайшлись й ті, хто з критикою висловився про виступ MELOVIN'а.

Ну а що ви хотіли від #Melovin? Дитя з зірковою хворобою і фіговою піснею. #Eurovision — Фулстек Кісік (@nulpatrol) 13 травня 2018 р.

Євробачення 2018 фінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):