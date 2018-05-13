18:39
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Євробачення 2018: реакція мережі на виступ MELOVIN'a

22102 Читать новость на русском
Євробачення-2018: MELOVIN
Євробачення-2018: MELOVIN / Getty images

У Португалії 26 учасників змагались за першість на пісенному конкурсі Євробачення 2018. Ефектний номер показала й Україна, яку представляв молодий співак MELOVIN. Хоч вокаліст посів 17 місце, його палко підтримали глядачі та користувачі мережі.

12 травня в Португалії відбувся фінал Євробачення 2018. У конкурсі 26 країн-учасниць представили свої пісні та поборолись за першість. Внаслідок голосування журі та глядачів переможцем Євробачення 2018 стала Нетта Барзілай з Ізраїлю, яка отримала 529 балів. Окрім неї, в п'ятірку кращих ввійшли учасники Кіпру, Австрії, Німеччини та Італії. 

Читайте також: Андрій Данилко розкритикував систему голосування на Євробаченні 2018: деталі

Україна теж боролось за перемогу в пісенному конкурсі. Державу представив талановитий співак MELOVIN з композицією "Under The Ladder". Експертне журі не оцінило виступу вокаліста, однак глядачі мали іншу думку – вони віддали за українця 119 балів, поставивши його в десятку кращих конкурсантів. 

Виступ MELOVIN'а був дуже ефектним та яскравим. Увесь номер побудований навколо високої конструкції, на вершині якої стоїть срібний рояль із крилами. Під час виступу співака сходи займались вогнем. Це неабияк сподобалось людям.

Загалом глядачі схвально відгукнулись про виступ MELOVIN'а, зазначивши, що він заслуговує на призове місце. У соціальній мережі люди навіть організували флеш-моб, підтримуючи вокаліста компліментами та схвальними відгуками. Для цього користувачі мережі створили хештег #MeloWinner.

 

 

Однак в мережі знайшлись й ті, хто з критикою висловився про виступ MELOVIN'а.

 

Євробачення 2018 фінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

 

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика MELOVIN
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сьогодні, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 98
Канів як
сьогодні, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 262
Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
сьогодні, 16:02 Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
479
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сьогодні, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 364
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
сьогодні, 13:39 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра 4851
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук