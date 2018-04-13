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Євробачення-2018: представлено саундтрек конкурсу

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Саундтрек Євробачення 2018
Саундтрек Євробачення 2018 / Фото з відкритих джерел

Композитори представили новий саундтрек до пісенного конкурсу Євробачення-2018, який цього року відбудеться у Лісабоні.

Як відомо, Євробачення-2018 відбудеться 8, 10 травня (півфінали) та 12 травня (фінал). Україну на конкурсі представить співак MELOVIN, якому прогнозують вихід у фінал Євробачення.

Мелодія конкурсу з’явилася на сайті eurovision.ua.

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Португальський мовник RTP запросив сімох композиторів до написання саундтреку. Найкращим виявився варіант від Луїса Фігейредо.

Слухайте саундтрек Євробачення-2018: відео

Теги: LifeStyle Музика Євробачення-2018 Євробачення
Джерело: 24 Канал
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