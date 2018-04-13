Євробачення-2018: представлено саундтрек конкурсу
Композитори представили новий саундтрек до пісенного конкурсу Євробачення-2018, який цього року відбудеться у Лісабоні.
Як відомо, Євробачення-2018 відбудеться 8, 10 травня (півфінали) та 12 травня (фінал). Україну на конкурсі представить співак MELOVIN, якому прогнозують вихід у фінал Євробачення.
Мелодія конкурсу з’явилася на сайті eurovision.ua.
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Португальський мовник RTP запросив сімох композиторів до написання саундтреку. Найкращим виявився варіант від Луїса Фігейредо.
Слухайте саундтрек Євробачення-2018: відео
Джерело: 24 Канал
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