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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Під час виступу Словенії на Євробаченні 2018 зник звук: відео

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Євробачення 2018: Леа Сірк з Словенії
Євробачення 2018: Леа Сірк з Словенії / Фото з відкритих джерел

У другому півфіналі Євробачення 2018 під час виступу представниці від Словенії на п'ятнадцять секунд зник звук. Однак, якщо зважити наскільки органічно співачка повернулася до виконання пісні після інциденту – стає зрозуміло, що це було сплановано.

Після того, як зник звук – представниця Словенії Леа Сірк на Євробаченні 2018 спершу схвильовано запитала, куди зник звук і попросила в мікрофон його повернути.

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"Де музика? Музику, будь ласка! Допоможіть нам", – схвильовано промовила співачка на сцені та закликала підтримати їх оплесками. Однак, варто відзначити, що звук зник в досить підходящий момент і співачка з легкістю повернулася до виконання пісні. Тож це не прикрий інцидент, а спланований номер. 

Євробачення 2018 другий півфінал – Словенія – Леа Сірк – "Hvala, ne!": дивитися виступ онлайн

 

Можливо такий крок зіграв не останню роль в тому, що Словенія у фінал таки потрапили. І виступ співачки ми почуємо ще 12 травня на головній сцені Євробаченні 2018. 

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика Новини культури
Джерело: 24 Канал
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