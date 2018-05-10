Під час виступу Словенії на Євробаченні 2018 зник звук: відео

У другому півфіналі Євробачення 2018 під час виступу представниці від Словенії на п'ятнадцять секунд зник звук. Однак, якщо зважити наскільки органічно співачка повернулася до виконання пісні після інциденту – стає зрозуміло, що це було сплановано.

Після того, як зник звук – представниця Словенії Леа Сірк на Євробаченні 2018 спершу схвильовано запитала, куди зник звук і попросила в мікрофон його повернути.

Читайте також: Євробачення 2018: хто пройшов у фінал

"Де музика? Музику, будь ласка! Допоможіть нам", – схвильовано промовила співачка на сцені та закликала підтримати їх оплесками. Однак, варто відзначити, що звук зник в досить підходящий момент і співачка з легкістю повернулася до виконання пісні. Тож це не прикрий інцидент, а спланований номер.

Євробачення 2018 другий півфінал – Словенія – Леа Сірк – "Hvala, ne!": дивитися виступ онлайн

Можливо такий крок зіграв не останню роль в тому, що Словенія у фінал таки потрапили. І виступ співачки ми почуємо ще 12 травня на головній сцені Євробаченні 2018.