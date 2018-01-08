Євробачення-2018: стали відомі імена ведучих
17:55, 8 січня 1070 Читать новость на русском
Ведучими пісенного конкурсу Євробачення-2018 обрали чотирьох жінок.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Євробачення.
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Організатори згадують, що торік Євробачення-2017 у Києві вперше в історії вели троє чоловіків.
Сьогодні для проведення шоу наживо з Лісабону обрали чотирьох жінок,
– зазначено у повідомленні.
Пісенний конкурс у столиці Португалії вестимуть Філомена Каутела, Сільвія Альберто, Даніела Руа та Катаріна Фуртадо.
У мережі вже з'явилась коротке відеопредставлення усіх чотирьох ведучих.
Дивіться відео презентації ведучих Євробачення-2018:
Джерело: 24 Канал
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