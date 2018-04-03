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Євробачення-2018: під яким порядковим номером виступить Україна

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На Євробаченні Україна виступить останньою
На Євробаченні Україна виступить останньою / Фото з відкритих джерел

Організатори Євробачення-2018 повідомили учасникам конкурсу про порядок їхніх виступів у півфіналах.

Стало відомо порядкові номери усіх країн-учасниць першого та другого півфіналу. На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Україна виступить останньою у другому півфіналі.

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Нагадаємо, перший і другий півфінали Євробачення 2018 відбудуться 8 і 10 травня, фінал – 12 травня 2018 року. Згідно з жеребкуванням організаторів, MELOVIN виступатиме у другій половині другого півфіналу конкурсу – у четвер 10 травня.

Теги: Музика LifeStyle Євробачення Євробачення-2018 MELOVIN
Джерело: 24 Канал
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