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Євробачення 2018: порядок виступу України і всіх учасників

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Євробачення 2018: порядок виступу України і всіх учасників
Євробачення 2018: порядок виступу України і всіх учасників / Фото з відкритих джерел

Євробачення 2018 відбудеться 8, 10 травня (півфінали) та 12 травня (фінал) у Лісабоні. Організатори пісенного конкурсу порядок виступів усіх представників від країн-учасниць. Україну на Євробаченні 2018 представлятиме співак MELOVIN.

Участь у пісенному конкурсі Євробачення 2018 братиме 42 країни. Згідно з повідомленням, на пісенному конкурсі Євробачення 2018 Україна виступить останньою у другому півфіналі.

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Євробачення 2018 – перший півфінал, порядок виступів:
1) Азербайджан;
2) Ісландія;
3) Албанія;
4) Бельгія;
5) Чехія;
6) Литва;
7) Ізраїль;
8) Білорусія;
9) Естонія;
10) Болгарія;
11) Республіка Македонія;
12) Хорватія;
13) Австрія;
14) Греція;
15) Фінляндія;
16) Вірменія;
17) Швейцарія;
18) Ірландія;
19) Кіпр.

Євробачення 2018 – другий півфінал, порядок виступів:
1) Норвегія;
2) Румунія;
3) Сербія;
4) Сан-Марино;
5) Данія;
6) Росія;
7) Молдова;
8) Нідерланди;
9) Австралія;
10) Грузія;
11) Польща;
12) Мальта;
13) Угорщина;
14) Латвія;
15) Швеція;
16) Чорногорія;
17) Словенія;
18) Україна.

Автоматично до фіналу потрапляють країни "Великої п’ятірки" – Іспанія, Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція, а також Португалія, яка й приймає цьогорічне Євробачення.

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Євробачення 2018 – порядок виступів
Євробачення 2018 – порядок виступів

Україну на конкурсі Євробачення 2018 представить співак MELOVIN з піснею "Under The Ladder". Саме він здобув перемогу на Нацвідборі – співак отримав 5 балів від журі, а 6 балів – від глядачів.

Нацвідбір Євробачення-2018 MELOVIN – Under The Ladder: дивитись відео онлайн

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення-2018 MELOVIN
Джерело: 24 Канал
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