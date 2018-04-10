Євробачення 2018: порядок виступу України і всіх учасників

Євробачення 2018 відбудеться 8, 10 травня (півфінали) та 12 травня (фінал) у Лісабоні. Організатори пісенного конкурсу порядок виступів усіх представників від країн-учасниць. Україну на Євробаченні 2018 представлятиме співак MELOVIN.

Участь у пісенному конкурсі Євробачення 2018 братиме 42 країни. Згідно з повідомленням, на пісенному конкурсі Євробачення 2018 Україна виступить останньою у другому півфіналі.

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Євробачення 2018 – перший півфінал, порядок виступів:

1) Азербайджан;

2) Ісландія;

3) Албанія;

4) Бельгія;

5) Чехія;

6) Литва;

7) Ізраїль;

8) Білорусія;

9) Естонія;

10) Болгарія;

11) Республіка Македонія;

12) Хорватія;

13) Австрія;

14) Греція;

15) Фінляндія;

16) Вірменія;

17) Швейцарія;

18) Ірландія;

19) Кіпр.

Євробачення 2018 – другий півфінал, порядок виступів:

1) Норвегія;

2) Румунія;

3) Сербія;

4) Сан-Марино;

5) Данія;

6) Росія;

7) Молдова;

8) Нідерланди;

9) Австралія;

10) Грузія;

11) Польща;

12) Мальта;

13) Угорщина;

14) Латвія;

15) Швеція;

16) Чорногорія;

17) Словенія;

18) Україна.

Автоматично до фіналу потрапляють країни "Великої п’ятірки" – Іспанія, Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція, а також Португалія, яка й приймає цьогорічне Євробачення.

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Євробачення 2018 – порядок виступів

Україну на конкурсі Євробачення 2018 представить співак MELOVIN з піснею "Under The Ladder". Саме він здобув перемогу на Нацвідборі – співак отримав 5 балів від журі, а 6 балів – від глядачів.

Нацвідбір Євробачення-2018 MELOVIN – Under The Ladder: дивитись відео онлайн