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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Євробачення 2018: відео виступів учасників фіналу

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Євробачення 2018: відео виступів учасників фіналу
Євробачення 2018: відео виступів учасників фіналу / 24 Канал

10 травня завершився відбір учасників до фіналу Євробачення-2018. За результатами двох півфіналів, за перемогу в конкурсі боротимуться представники 20 країн. До них приєднаються вокалісти держав-засновників Євробачення та Португалії.

8 та 10 травня в Лісабоні відбулись півфінали Євробачення-2018. Загалом 42 країни взяли участь у пісенному конкурсі. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі, до фіналу пройшло 20 конкурсантів. Згідно із правилами Євробачення-2018, за перемогу  також поборються представники Португалії та країн-засновниць конкурсу – Великої Британії, Франції, Іспанії, Італії та Німеччини.

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За останніми прогнозами букмекерів, перемогу може здобути співачка Елені Фурейра з Кіпру. Запальна пісня уродженки з Албанії сподобалася не тільки прихильникам Євробачення, але й суворим журі. 

Усі виконавці ретельно готувались до шоу та показали на сцені яскраві костюми. Окрім цього, учасники Євробачення-2018 вражали глядачів вокальними даними та неймовірними номерами. Пропонуємо переглянути яскраві виступи кожного із конкурсантів. 

Євробачення 2018: Україна – MELOVIN – "Under the Ladder" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Іспанія – Amaia y Alfred – "Tu Canción" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Словенія – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Литва – Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Австрія – Cesár Sampson – "Nobody But You" (дивіться відео виступу): 

 

Євробачення 2018: Естонія – Elina Nechayeva – "La Forza" (дивіться відео виступу): 

 

Євробачення 2018: Норвегія – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (дивіться відео виступу)

 

Євробачення 2018: Португалія – Cláudia Pascoal – O Jardim (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Велика Британія – SuRie – Storm (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Сербія Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Німеччина  Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Албанія  Eugent Bushpepa – "Mall" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Франція  Madame Monsieur – "Mercy" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Чехія – Mikolas Josef – "Lie to Me" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Данія – Rasmussen – "Higher Ground" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Австралія – Jessica Mauboy – "We Got Love" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Фінляндія – Saara Aalto – "Monsters" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Болгарія – EQUINOX – "Bones" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Молдова – DoReDos – "My Lucky Day" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Швеція – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Угорщина – AWS – "Viszlát nyár" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Нідерланди – Waylon – "Outlaw in 'Em" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Ірландія – Ryan O’Shaughnessy – "Together" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Кіпр – Eleni Foureira – "Fuego" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Італія – Ermal Meta e Fabrizio Moro – "Non Mi Avete Fatto Niente" (дивіться відео виступу):

 

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 травня
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