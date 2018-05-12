Голосувати на Євробаченні 2018 можуть жителі кожної країни, які беруть участь у пісенному конкурсі. Як проголосувати за учасника Євробачення 2018 та як будуть оцінювати виступ кожної країни – читайте далі.

Під час Євробачення 2018 відбудеться три голосування: після першого і другого півфіналів 8 та 10 травня, а також головне голосування після фіналу – 12 травня.

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Наголошуємо, що Україна голосувала в другому півфіналі Євробачення 2018 та буде голосувати у фіналі 12 травня. Глядачі країн-учасників можуть проголосувати за свою улюблену пісню SMS-повідомленнями, дзвінками, а також за допомогою мобільного додатку "Телепортал" (без можливості проголосувати за пісню, яка представляє їх власну країну).

Окрім цього, кожна країна-учасниця призначає національне журі. Учасників Євробачення 2018 судитимуть від України такі виконавці як Христина Соловій, ALLOISE, музичний продюсер Віталій Климов, радіоведучий Денис Жупник та музикант Артур Данієлян.

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Для того, щоб проголосувати за вподобаного учасника, необхідно надіслати SMS з номером учасника на номер 7766. Глядач може віддати свій голос до 20 разів одному або кільком виконавцям.

У фіналі буде 40 хвилин для голосування.



​Євробачення 2018: як голосувати за учасників

Кількість голосів з одного номера телефону не повинна перевищувати 20, при цьому саме ви обираєте, скільки саме голосів віддати тому чи іншому учаснику. Зауважте, що 20 голосів включають в себе всі можливі варіанти відправлення голосів: телефонні дзвінки, sms, госування за допомогою мобільних додатків.

Вартість 1 надісланого голосу через SMS або "Телепортал" становить 5 гривень з ПДВ. Додатково стягується збір до ПФ – 7,5% від вартості послуги без ПДВ. Тільки для повнолітніх. Послуга доступна для всіх мереж GSM-операторів на території України.

Якщо ви відправите SMS за країну, в якій проживаєте, гроші з вашого рахунку спишуть, однак голос не зарахують. Нагадуємо: українські глядачі не можуть голосувати за співака MELOVIN.

У 2016 році на Євробаченні змінили правила підрахунку голосів. Раніше бали від журі та глядачів додавалися і учасники отримували одну спільну оцінку від кожної країни.

Тепер судді і глядачі присуджуватимуть бали виконавцям окремо, і в ефірі оголошуватимуть дві оцінки. Завдяки цій системі глядачі до останньої хвилини не будуть знати ім’я переможця. Адже голоси глядачів ведучі оголошуватимуть, починаючи з країни, яка отримала найменшу кількість балів, і закінчуючи країною з найвищою кількістю балів.

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У випадку однакової кількості балів переможцем стає учасник, який набрав найбільшу кількість голосів від телеглядачів.

У випадку телеголосування пісня, за яку віддали найбільшу кількість глядацьких голосів, займає перше місце, пісня, яка отримала другу найбільшу кількість голосів, займає друге місце, і так далі аж до останньої пісні.



Євробачення 2018: як голосувати за учасників

Члени національного журі складають рейтинг, де їхня найбільш улюблена пісня займає перше місце, друга улюблена пісня – друге, третя улюблена пісня – третє, і так далі, аж поки їх найменш улюблена пісня займе в рейтингу останнє місце.

Потім рейтинги голосування телеглядачів і журі з кожної країни-учасниці використовуються для розрахунку сум балів, де найвища у рейтингу пісня отримує 12 балів, друга у рейтингу пісня – 10 балів, а решта балів від 8 до 1 віддаються пісням, які зайняли у рейтингу з 3 по 10 місце.

Тобто голоси віддаватимуться двома окремими наборами: балами від журі та балами від телеголосування.

Десять країн, які пройшли до фіналу, будуть оголошені наприкінці кожного півфіналу. Проте цей порядок не відображає фактичний результат країн після голосування. Повний результат голосування буде оприлюднено невдовзі після фіналу на офіційному сайті для збереження інтриги до завершення конкурсу.

Номери для голосування:

02 – Іспанія

03 – Словенія

04 – Литва

05 – Австрія

06 – Естонія

07 – Норвегія

08 – Португалія

09 – Великобританія

10 – Сербія

11 – Німеччина

12 – Албанія

13 – Франція

14 – Чехія

15 – Данія

16 – Австралія

17 – Фінляндія

18 – Болгарія

19 – Молдова

20 – Швеція

21 – Угорщина

22 – Ізраїль

23 – Нідерланди

24 – Ірландія

25 – Кіпр

26 – Італія